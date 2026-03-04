我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李男未注意前車狀況發生碰撞，後方林女閃避不及造成3連撞車禍意外。（圖／警方提供）

新北市三重區昨（3日）上午7時42分許正值上班通勤時間傳出一起車禍意外，一名22歲李姓男子當時騎機車沿重新橋機車道往三重方向行駛，擦撞前方同向的簡男後倒地，而後方林女閃避不及同樣撞上，造成恐怖三連撞，所幸並未造成人員傷亡，而這起事故也造成後方車輛回堵。據了解，李男當時騎機車沿重新橋機車道往三重方向行駛，怎料，其行駛過程中疑似未注意前車狀況，不慎追撞同車道行駛於慢車道的40歲簡姓男子，而李男後方騎機車的52歲林姓女子煞車不及，再往前追撞李男。警方獲報到場後，發現李男、林女分別受有手腳擦挫傷，送醫治療後並無大礙。警方依規定替3人進行酒測，酒測值均為0，另立即調派警力趕赴現場進行交通疏導，引導車流。不過，這起事故仍然造成後方車輛回堵，不少通勤民眾紛紛抱怨，直呼：「整個堵死！」而事故現場依規定測繪紀錄，全案依A2交通事故流程處置，詳細事發原因仍有待進一步釐清。