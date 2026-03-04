我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玟（如圖）離世前罹上乳癌，火速切除腫瘤，才沒有後續憂患。（圖／CoCo Lee Fanclub Taiwan FB）

💞乳癌有多可怕

▲衛生福利部國民健康署提供癌症篩檢補助。（圖／衛生福利部國民健康署）

💞乳房自我檢查

乳癌有多可怕？44歲藝人許維恩確診乳癌，相關衛生教育知識引發關注，演藝圈不少人都罹患過乳癌，像是李玟、朱俐靜、朱芯儀等，其中已故的李玟於離世前半年確診，她為了不讓家人和粉絲擔心，獨自一人抗癌，連親生媽媽都不知道患上乳癌，只有姊姊陪伴，並要求隱瞞大眾，由於李玟病情發現得早，火速開刀切除腫瘤，根據衛生福利部資料顯示，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，超過2000名婦女死於乳癌，相當於每天約有31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去性命。事實上，有90％的乳房腫塊是透過乳房的視、觸診發現，，愈早治療，存活率愈高。我國政府提供45歲以上婦女或40－44歲且二等親內有乳癌家族史者，每2年接受1次免費乳房X光攝影檢查，衛生福利部國民健康署更指出，若未發現任何病灶或變化，可保持每2年1次定期檢查，若發現有影像變化，但疑似良性腫瘤，建議6－12個月定期檢查，若有異常疑似惡性腫瘤，建議做進一步的檢查，防患未然，杜絕乳癌默默地侵噬身體。據振興醫院團隊衛生教育報告指出，平常在鏡子前、洗澡淋浴時或是仰臥在床上，都是觀察的好時機，建議每月經期結束後的第二、三天至一周內檢查，停經後的婦女則可訂每個月的第一天做檢查。雙手放在腰部，細心觀察乳房在形態和大小上有無變化，例如皮膚上有無點狀凹陷，輕壓乳頭有無分泌物等。高舉雙臂，再觀察乳房有無上述之改變，再看看乳房和上次檢查時有無不同之處。一手抱頭，一手用中間的三個手指靠攏，指腹塗上肥皂後檢查對側乳房，用手指指腹輕壓乳房及腋下的每一部位，感覺有無硬塊。右手置於頭下，左手手指靠攏伸直，用指腹抹上乳液去檢查右側乳房及腋窩內有無硬塊。檢查應以畫小圈的手法按下，感覺乳房內有無硬塊，用環繞乳房的方式，由外至內，直至乳頭位置；完成一邊檢查後換邊，左手置於頭下，重複上述過程，以右手檢查左側乳房及腋窩。