▲投手徐若熙投入WBC經典賽中華隊東京巨蛋練習日，備戰明日正賽對戰澳洲的比賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明（5）日將在東京巨蛋正式點燃戰火。中華隊總教練曾豪駒已宣告，首戰對決澳洲將毫無保留地推出「龍之子」徐若熙掛帥先發。在昨日的牛棚練投中，旅美捕手林家正首度接捕了徐若熙的投球。面對這位即將扛下抗澳重任的王牌，林家正給予了極高評價，相信他能為台灣拿下關鍵第一勝。身為長期在美職體系打拚的捕手，林家正接捕過無數小聯盟甚至具備大聯盟潛力的怪物級投手，對於球威的標準自然極高。不過，在首次親手接下徐若熙的球後，他感到相當驚豔，「若熙的球威真的非常好！因為這是我第一次接他的球嘛，他的直球尾勁跟變化球的角度，我覺得都非常、非常有水準。」林家正表示：「我們昨天也有稍微溝通一下，看他喜歡怎麼配球，或是什麼樣的位置，我覺得我們的溝通滿順暢的，很期待接下來在比賽中跟他搭配。」中華隊捕手林家正在與球隊會合不久後，談到個人調整狀況時展現十足信心。他表示，雖然剛從國外返台仍有些時差影響，但這幾天已積極讓身體與作息快速回到比賽節奏，「我自己覺得調整得滿好的。」林家正指出，無論是打擊手感還是蹲捕時的身體反應，都已經回到應有的軌道，「這幾天在練球的感覺，不管是在打擊還是在蹲捕，我都覺得身體狀況是有在軌道上的。」目前他也同步做好心理準備，希望以最佳狀態迎接接下來的熱身賽與正式比賽。