韓國股市受到中東局勢衝擊而暴跌，今（4）日盤中觸發熔斷，韓國綜合股價指數KOSPI與韓國創業板指數KOSDAQ雙雙暫停交易20分鐘。不過恢復交易後韓股跌勢不止，KOSPI跌幅再度擴大，截至中午時分KOSPI跌幅一度超過10％，三星電子和現代汽車股價盤中都暴跌超過10％。根據《韓聯社》報導，韓股開盤就重挫，隨後跌勢迅速加劇，大跌逾8％後觸發熔斷機制。韓國交易所表示，KOSDAQ自上午11時16分33秒起暫停交易20分鐘，KOSPI則是自上午11時19分12秒起暫停交易20分鐘。然而，在暫停交易的時間結束，雙雙恢復交易後，跌幅依舊持續擴大。KOSPI一度狂瀉逾12％，之後稍稍拉回，但仍在下跌8～10％區間拉鋸。根據韓國交易所規定，當日指數跌幅達8％、15％、20％時，將分階段啟動熔斷機制於盤中暫停交易，最嚴重可直接提前收盤。而韓股昨日、今日連續兩天盤中觸發熔斷，已逼近2008年金融海嘯以來最大兩日跌幅。面對市場劇烈波動，韓國央行行長今日召開緊急會議，會後表示將密切監控匯率與利率的異常波動，必要時與政府協調採取穩定措施，以應對可能出現的市場跟風炒作行為。