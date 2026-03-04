我是廣告 請繼續往下閱讀

農業部動植物防疫檢疫署今（4）日表示，歷經7年技術諮商，美國農業部動植物防疫檢疫署於3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國，是台灣鳳梨首度外銷美國。農業部表示，鳳梨為我國重要外銷旗艦果品，包括台農17號「金鑽鳳梨」及台農23號「芒果鳳梨」等，農民透過品種多樣化並運用不同產區及搭配產期調節技術，已可全年供貨，目前計外銷日本、香港、新加坡、韓國、澳大利亞、加拿大及紐西蘭等超過10個以上的國家與地區，2025年外銷量值達16,892公噸、新台幣7.5億元。農業部防檢署說明，台灣政府經歷過7年的技術諮商及排序，於2020年向美方提出輸銷鳳梨申請，終於在今年獲得美方認可；待美方主管機關蒐集各界針對台灣鳳梨輸人美國檢疫條件所提評論意見後，即可正式公告，同意我國鳳梨外銷美國。依據目前預告內容，美方關切的有害生物為東方果實蠅及赭刺蛾，且同意認定父、母本均含50%以上開英品種的鳳梨品系（如金鑽鳳梨、芒果鳳梨等）非為東方果實蠅寄主，不需要進行輻射照射或蒸熱檢疫處理，且不用去除冠芽；經農業部防檢署完成輸出檢疫，確認無罹染美方關切有害生物並簽發植物檢疫證明書即可銷美。農業部強調，為確保銷美鳳梨品質並維護我國農產品國際形象，將持續輔導生產者與外銷業者落實供果園溯源管理、病蟲害防治及安全用藥，並加強包裝場選果、清潔及剔除有害生物等作業，確保輸出流程符合美國規範。此外，將持續輔導農民團體建置採後冷鏈作業系統，包含低溫作業室、壓差預冷、冷藏凍庫及運輸車輛等設備，完善冷鏈物流環境，以提高到貨品質與延長儲架壽命。海外市場行銷部分，農業部除提供海外拓銷獎勵，鼓勵農民團體及外銷業者拓展美國市場，並將結合駐外單位在地經驗及資源，辦理行銷推廣活動，協助我國業者與當地重要通路建立穩定貿易採購及合作關係，以穩健擴大台灣鳳梨在美銷售版圖。