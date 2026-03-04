我是廣告 請繼續往下閱讀

受到中東地緣政治升溫的拖累，台北股市今（4）日重挫逾千點，不過這時候散戶與小資族勇敢進場掃貨，其中元大台灣50（0050）開盤2小時爆出2000萬股。台北股市今日開低走低，開盤下跌94.9點、來到34228.75點，隨後跌點放大逾千點，午盤下跌1267.96點或3.69%，來到33055.69點，陷入33000點保衛戰。權值股全軍覆沒，權王台積電開低走低，以1895元開出，跌破1900元，隨後一路走低，最低一度來到1880元，午盤下跌55元或2.84%，來到1880元；台達電1295元開出，盤中最低一度來到1260元，午盤下跌85元或6.34%，來到1255元；鴻海午盤下跌11.5元或5.02%，來到217.5元。台股拉回卻激發了散戶「危機入市」的鬥志，市場資金轉向「高含積」ETF 尋求避險與布局機會，散戶勇敢搶進「撿便宜」，0050 開盤兩小時爆量近兩千萬股。不僅是0050，資金也積極搶進其他指標性ETF，根據盤中成交量排行，前5大熱門ETF依序為凱基台灣TOP50（009816）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動統一台股（00981A）以及元大台灣50反1（00632R），其中009816與00919盤中成交量更雙雙超車0050，成為市場焦點。