我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱芯儀走過抗癌路。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲朱俐靜抗癌失敗，過世時才40歲。（圖／朱俐靜 臉書）

許維恩今（4）日公開自己罹患乳癌消息震驚各界，雖然只有單邊確診，但她擔心腫瘤擴散太快，毅然決然進行雙邊乳房切除、重建手術，回顧演藝圈曾有乳癌病史的，最著名的非朱芯儀莫屬，而歌手朱俐靜、阿桑則是發現太晚，不到2年就過世。許維恩罹患乳癌，雖只有單邊確診，但她卻勇敢地決定將兩邊的乳房都切除，這樣的勇氣不是人人都有，就連對抗乳癌多年的朱芯儀，當時癌細胞擴散至淋巴，進行多次化療、標靶藥物治療，並切除右邊乳房再進行重建，光是單側手術就花費17個小時，醫療費用破百萬。已故歌手朱俐靜則是在2019年底被斬斷出乳癌，抗癌2年不敵病魔過世；唱紅《薔薇之戀》主題曲〈葉子〉的歌手阿桑在33歲時診斷出乳癌末期，化療半年多癌細胞轉移到肺部，2009年4月病逝，享年34歲。許維恩分享，罹患乳癌的事情沒有讓爸媽知道，手術10幾個小時由老公王家梁陪伴，在做決定時並沒有感到慌張猶豫，只想著要陪女兒久一點。