最近就有韓國網友指控，在台北西門町某伴手禮店買了牛軋餅、巧克力，結帳後發現明細上出現沒買的品項，被多收了500元，雖然當下有退費，但後來他仍察覺該店商品售價高於其他店家，加上結帳出錯的經驗，讓他決定全部退貨，卻遭到店員拒絕，讓他直呼「對台灣旅行的印象變得非常差」。對此，北市消保官今（4）日指出，對於已發生之溢收錯誤，業者應主動退還費用，並確實檢討改善內部結帳與控管機制，以維護市場交易秩序與觀光客之信賴。
北市簡任消保官葉家豪表示，台北市政府統計，自114年至今（115）年(3月3日止)，接獲1件外籍旅客消費申訴案，內容略以，114年5月至西門町「蜜蜜伴手禮」店購物，商品實際結帳金額遠高於架上標示，如標價55元收115元、標價150元收180元，且Google 評論顯示此情況疑似非單一事件，而提起消費申訴。
消保官強調，業者應本於誠實信用原則經營，確保商品標示價格與結帳收費正確無誤，不得因疏失或管理不善致使消費者權益受損。對於已發生之溢收錯誤，業者應主動退還費用，並確實檢討改善內部結帳與控管機制，以維護市場交易秩序與觀光客之信賴。
消保官提醒，消費者於離開消費場所前，務必確實核對發票或明細上的商品品項、數量及價格是否正確，並妥善保留交易憑證，以免事後發生各說各話的爭議。而實體商店交易原則上不適用消費者保護法第19條之「七日無條件解除權」（該權利僅適用於網購等通訊交易或訪問交易）。除商品有瑕疵等符合民法規定之撤銷或解除契約事由外，消費者無法單方面請求退貨退款。倘若有具體事證顯示業者是故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌，建議消費者可直接尋求警察單位報案處理。
消保官表示，消費者後續若遇有消費爭議，可向各縣市政府提出申訴，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴（https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
消保官強調，業者應本於誠實信用原則經營，確保商品標示價格與結帳收費正確無誤，不得因疏失或管理不善致使消費者權益受損。對於已發生之溢收錯誤，業者應主動退還費用，並確實檢討改善內部結帳與控管機制，以維護市場交易秩序與觀光客之信賴。
消保官提醒，消費者於離開消費場所前，務必確實核對發票或明細上的商品品項、數量及價格是否正確，並妥善保留交易憑證，以免事後發生各說各話的爭議。而實體商店交易原則上不適用消費者保護法第19條之「七日無條件解除權」（該權利僅適用於網購等通訊交易或訪問交易）。除商品有瑕疵等符合民法規定之撤銷或解除契約事由外，消費者無法單方面請求退貨退款。倘若有具體事證顯示業者是故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌，建議消費者可直接尋求警察單位報案處理。
消保官表示，消費者後續若遇有消費爭議，可向各縣市政府提出申訴，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴（https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx）。