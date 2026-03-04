我是廣告 請繼續往下閱讀

酷澎韓國去年發生個資外洩事件，但酷澎台灣卻曾表示，未涉我國使用者個資，結果卻有逾20萬我國用戶資料外洩。數發部數產署日前率隊實地檢查發現缺失。數位發展部部長林宜敬表示，希望所有電商都能改善個資保護。至於電商資料庫是否要落地台灣，他並未鬆口，會根據國際趨勢變化做相應調整。去年酷澎韓國發生個資外洩事件，酷澎台灣當時說沒有台灣用戶個資有外洩現象，然而，第三方資安公司調查後，卻發現有20萬筆台灣用戶個資外流。數產署2月底時邀法律、資安專家學者、刑事警察局及國家資通安全研究院組成行政調查小組，做實地個資行政檢查。數產署署長林俊秀說，檢查發現有缺失包含離職員工持有備援金鑰、韓國與台灣資料庫沒有區隔。不只酷澎，數產署每年都會針對20多家電商行政檢查，過往也有裁罰紀錄。林宜敬指出，個資保護重點不是裁罰，而是希望電商改善個資防護，最近發現很多個資外洩的來源是來自於內部人員，因此政府會給電商一些壓力並且會給予協助幫助，提升資安韌性。至於未來電商資料庫是否必須落地台灣，林宜敬表示，世界貿易組織（WTO）先前希望各國不要要求資料落地，但是允許國安考量下有立案狀況。不過，現在美國態度有點改變，近幾年美國會要求軟體公司的資料要到美國落地，因此我國根據狀況做相應調整。