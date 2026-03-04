西門町再爆消費爭議！一名韓國遊客在西門町紀念品店購買牛軋餅與巧克力，結帳後卻發現被店家多刷近500元，且發票上憑空多出一個499元茶葉品項。他折返回店家確認，對方雖馬上退款，但他懷疑這並非單一個案，因此要求全額退貨，卻遭到店家拒絕，讓他相當不滿並發文提醒其他韓國人：「千萬別來這家店」、「對台灣旅遊感到失望」。貼文迅速引發台灣網友關注與道歉聲浪，大量1星負評湧入店家Google頁面。店家則出面回應，是因前筆顧客詢問茶葉價格未消除金額所致，為首次結帳疏失，並非刻意坑客，已要求員工加強核對，但觀光區價格透明與消費保障的相關爭議仍持續延燒。
韓國遊客「西門町買紀念品」遭多刷錢！要求退貨竟遭拒：對台灣失望
一名韓國網友近日於Threads發文，透露他在西門町紀念品店選購了5盒標價249元、並標示「買5送1」的牛軋餅，以及3盒總價330元的巧克力，總金額應為1575元。但結帳後發現發票上的金額竟為2074元，仔細核對後才知道，發票上竟多出一項499元的盒裝茶葉，等於被多刷了將近500元。
原PO當下立即返回櫃檯詢問，店員二話不說就馬上退款了500元。不過，由於對方反應實在太迅速，讓原PO不禁懷疑「店家是否早已習慣這種狀況」，加上比價後發現商品定價偏高，消費感受極差，於是在退款後約10分鐘，他再次折返店內，要求將全部商品退貨。
此時店員卻指著牆上張貼的「不接受退貨」公告表示無法退款，甚至有一名女店員當場提高音量拒絕。這段經歷讓原PO直言：「因為這家店，讓這次台灣旅行變得很糟糕」，並提醒其他韓國遊客切勿前往該店消費，強調該店就位於西門町十字路口中央、位置醒目，大家記得避開。
貼文曝光後迅速延燒，短時間內累積近3萬人按讚、上千則留言。不少台灣網友對此感到羞愧，紛紛留言道歉，並前往Google地圖留下1星負評，怒轟「丟台灣人的臉」、「觀光水準被拉低」，該店家Google評分一度降至2顆星，甚至一度搜尋不到地標。
也有網友分析店家疑似魚目混珠的操作方式，牛軋餅為買5送1，實際商品數量為6，加上3盒巧克力共9件商品，若店員再多刷1項商品，總數仍為9件，未仔細核對金額者恐不易察覺，提醒民眾出國旅遊務必自行核對發票與金額。
遭爆「坑殺外國客」湧1星負評！店家回應了：首次結帳疏失
對此，根據《三立新聞網》報導，該店陳姓負責人出面說明，當天在韓國遊客前一組客人曾詢問茶葉價格，店員未將該品項金額消除便直接進行下一筆結帳，導致多刷一筆茶葉商品，屬於作業疏失，並非刻意坑殺觀光客。她強調，這是開業以來首次發生多算商品事件，已要求員工加強核對流程，並對韓國遊客致上誠摯歉意。
至於拒絕退貨部分，負責人解釋，過去曾發生有顧客購買食品後申請退款，卻發現退回商品數量不符，因此才會貼上「無法退款」公告，並非針對該名韓國遊客。
韓國來台旅遊一年飆破101萬人次！西門町成北部最強景點：台版明洞
韓國遊客近幾年熱愛來台灣旅遊，甚至出現「台灣感性」的風潮，韓國在2025年以101萬6520人次，持續穩居台灣第3大來台旅客來源國，其中西門町商圈因便利的交通與美食，被封為「台版明洞」，是韓國人來台旅遊必訪的景點之一，更推動西門町在2025年前11個月造訪人數達2361萬人次，成為台北市最高人氣景點。
不過，值得注意的是，此次事件並非西門町禮品店首次引發價格爭議。去年11月也曾有民眾抱怨商圈內某店販售小泡芙，一盒售價220元，引發「價格不合理」爭議；當時業者雖稱有買3或買5送1優惠，但仍遭質疑定價過高，也再度引發對觀光區消費透明度與價格合理性的討論。
資料來源：交通部觀光署、Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名韓國網友近日於Threads發文，透露他在西門町紀念品店選購了5盒標價249元、並標示「買5送1」的牛軋餅，以及3盒總價330元的巧克力，總金額應為1575元。但結帳後發現發票上的金額竟為2074元，仔細核對後才知道，發票上竟多出一項499元的盒裝茶葉，等於被多刷了將近500元。
原PO當下立即返回櫃檯詢問，店員二話不說就馬上退款了500元。不過，由於對方反應實在太迅速，讓原PO不禁懷疑「店家是否早已習慣這種狀況」，加上比價後發現商品定價偏高，消費感受極差，於是在退款後約10分鐘，他再次折返店內，要求將全部商品退貨。
貼文曝光後迅速延燒，短時間內累積近3萬人按讚、上千則留言。不少台灣網友對此感到羞愧，紛紛留言道歉，並前往Google地圖留下1星負評，怒轟「丟台灣人的臉」、「觀光水準被拉低」，該店家Google評分一度降至2顆星，甚至一度搜尋不到地標。
也有網友分析店家疑似魚目混珠的操作方式，牛軋餅為買5送1，實際商品數量為6，加上3盒巧克力共9件商品，若店員再多刷1項商品，總數仍為9件，未仔細核對金額者恐不易察覺，提醒民眾出國旅遊務必自行核對發票與金額。
遭爆「坑殺外國客」湧1星負評！店家回應了：首次結帳疏失
對此，根據《三立新聞網》報導，該店陳姓負責人出面說明，當天在韓國遊客前一組客人曾詢問茶葉價格，店員未將該品項金額消除便直接進行下一筆結帳，導致多刷一筆茶葉商品，屬於作業疏失，並非刻意坑殺觀光客。她強調，這是開業以來首次發生多算商品事件，已要求員工加強核對流程，並對韓國遊客致上誠摯歉意。
至於拒絕退貨部分，負責人解釋，過去曾發生有顧客購買食品後申請退款，卻發現退回商品數量不符，因此才會貼上「無法退款」公告，並非針對該名韓國遊客。
韓國遊客近幾年熱愛來台灣旅遊，甚至出現「台灣感性」的風潮，韓國在2025年以101萬6520人次，持續穩居台灣第3大來台旅客來源國，其中西門町商圈因便利的交通與美食，被封為「台版明洞」，是韓國人來台旅遊必訪的景點之一，更推動西門町在2025年前11個月造訪人數達2361萬人次，成為台北市最高人氣景點。
不過，值得注意的是，此次事件並非西門町禮品店首次引發價格爭議。去年11月也曾有民眾抱怨商圈內某店販售小泡芙，一盒售價220元，引發「價格不合理」爭議；當時業者雖稱有買3或買5送1優惠，但仍遭質疑定價過高，也再度引發對觀光區消費透明度與價格合理性的討論。