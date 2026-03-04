我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇再爆花邊新聞。《鏡周刊》3日報導，王定宇時常往返台北、台南2地豪宅，和豪宅主人、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱同進同出，傳出民進黨祕書長徐國勇非常生氣，破口大罵「太離譜了！太令我失望了！」；對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，徐國勇身為黨祕書長，沒資格說這樣的話。根據《壹蘋新聞網》報導，在王定宇桃色緋聞被揭露後，徐國勇直接破口大罵：「太離譜了！太令我失望了！」，另黨內人士也透露，黨內已傳出要將召開中央評議委員會，撤銷王定宇的中常委身分，才能對黨內不平聲音有所交代。針對相關報導，徐國勇受訪僅回，這一題自己暫時沒有回應。吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中表示，只有父子、長輩對晚輩關係才會用「太令我失望了」，但徐國勇是祕書長，王定宇是中常委，是黨員選出來的，祕書長是幫助黨員的員工，所以說中常委是老闆，徐國勇罵王定宇是不合法、不符合規定。吳子嘉開嗆，前綠委趙天麟被爆出婚內外遇中國大陸小三事件時，徐國勇有表示非常失望、失望到極點嗎？徐國勇憑什麼講這種話？有什麼資格去講這種話？簡直是胡說八道。吳子嘉強調，王定宇交女朋友是他個人的事，「徐國勇以為自己是黨主席嗎？黨主席也沒資格這樣說，畢竟王定宇是票選出來的中常委。」