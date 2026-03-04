我是廣告 請繼續往下閱讀

受到中東地緣政治升溫的拖累，台北股市今（4）日開盤下跌94.9點、來到34228.75點，隨後跌點放大逾千點，午盤下跌1267.96點或3.69%，來到33055.69點，陷入33000點保衛戰，此外，千金軍團潰不成軍，唯獨設備股弘塑憑藉亮眼財報逆勢抗跌。弘塑公告2025年獲利數據，全年營收達新台幣65.14億元，年增近60%，EPS來到45.48元，不僅營收與獲利雙創歷史新高，更寫下年度首度賺進超過4個股本的輝煌里程碑。弘塑營運成長動能，主要受惠於AI浪潮下先進封裝需求的爆發。由於輝達、博通及AMD等大廠紛紛上修2026年出貨展望，台積電正積極擴充CoWoS產能，預計2027年底月產能將攀升至12萬到13萬片。身為台積電盟友，弘塑目前上半年產能利用率已突破90%，下半年更將維持滿載運轉。法人樂觀預估，在CoWoS機台供不應求的背景下，弘塑今年業績有望再成長20%-30%。此外，弘塑擬配發每股現金股利46.22元，盈餘配發率突破100%，激勵早盤股價一度逆向衝高至1,765元，成為千金股當中逆勢抗跌的個股。其餘千金股則遇到沉重賣壓，台股「千金股」今日繼續減少，漢唐、雙鴻跌破千元，千金股由37檔縮減至33檔。股王信驊與股后穎崴同步失守月線，光聖、印能科技、昇達科、嘉澤、聯亞、致茂、AES-KY等一度重挫跌停。