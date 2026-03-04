熱血迎接2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），麥當勞表示，「買一送一」WBC優惠券開吃，今（4）日重磅回歸15層「無敵大麥克」與「香雞大麥克」開賣，搭配「戰勝套餐」爽應援，加碼「台灣尚勇！APP應援優惠」，中華隊敲出全壘打直接放送速食優惠券。SUBWAY表示，期間限定新品開吃異國微辣「墨西哥手撕豬潛艇堡」；支持WBC「全壘堡應援套餐」免費送充氣加油棒。
麥當勞：買一送一！今15層無敵大麥克開賣 經典賽全壘打優惠券放送
麥當勞應援WBC世界棒球經典賽，不只開吃買一送一速食優惠，還回歸開賣15層「無敵大麥克」，搭配「戰勝套餐」並加碼「台灣尚勇！APP應援優惠」。
◾️15層無敵大麥克開賣！3月4日起至3月31日（或售完為止），「大麥克」單點78元、經典套餐143元，多達15層的「無敵大麥克」單點118元、經典套餐183元，「香雞大麥克」單點98元、經典套餐163元，「大麥克分享盒」2份「大麥克家族」漢堡（大麥克或香雞大麥克，任選兩款）+20塊麥克雞塊+1包大薯售價360元起。
◾️麥當勞買一送一！兩件59元起、套餐79元起：即日起至3月31日，「一起挺優惠券」點此看，中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」；薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐三件組79元起；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。
◾️無敵大麥克／香雞大麥克雙人套餐279元起：無敵大麥克／香雞大麥克套餐＋勁辣雞腿堡＋4塊麥克雞塊＋中薯＋2杯38元飲料「雙人套餐」279元；歡樂送優惠，無敵大麥克／香雞大麥克套餐＋勁辣雞腿堡＋6塊麥克雞塊＋大薯＋2杯38元飲料「雙人套餐」339元。
◾️「戰勝套餐」Team Taiwan：麥當勞「戰勝套餐」249元任選「大麥克家族」漢堡（大麥克、香雞大麥克及無敵大麥克）乙款＋麥脆雞腿＋大薯＋經典飲品焦糖奶茶（冰）。
◾️經典賽全壘打優惠券：應援中華隊！小組賽期間，麥當勞加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，3月5日起至3月8日，依據當日得分與全壘打次數，賽後隔日發放限時優惠券。台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得「指定主餐現折10元」優惠券；每得1分，即可獲得「指定點心現折5元」，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多（兩張優惠券折扣金額皆最高折抵至半價）。
SUBWAY：「墨西哥手撕豬潛艇堡」新品！「全壘堡應援套餐」免費送加油棒
SUBWAY表示，春季即日起至5月12日，推出期間限定新品「墨西哥手撕豬潛艇堡」，異國微辣風味融合紅椒粉與小茴香。台灣本島售價為6吋145元／12吋261元；金門與澎湖地區則為6 吋150元／12吋270元；另提供6吋烤餅加價10元選擇（數量有限，售完為止）。
官方推薦，想墨西哥香料風味，可推薦選擇「白麵包＋甜蔥醬」、再加料「酪梨泥」增添滑順濃郁口感。即日起點購「墨西哥手撕豬潛艇堡」，酪梨泥加料可享「半價優惠」一球優惠價23元（原價45元；每個潛艇堡限加購1球，離島價格另計）。
SUBWAY應援2026世界棒球經典賽（WBC），3月4日至3月17日限時推出「全壘堡應援套餐」，開吃新品「墨西哥手撕豬套餐」與辣爆人氣口味「辣豆瓣嫩牛套餐」，套餐內容包含6吋潛艇堡＋餅乾＋小杯飲料，免費贈送「應援充氣加油棒」1組（共2款隨機贈送）；外送平台Uber Eats與foodpanda同步推出。
資料來源：麥當勞、SUBWAY
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞應援WBC世界棒球經典賽，不只開吃買一送一速食優惠，還回歸開賣15層「無敵大麥克」，搭配「戰勝套餐」並加碼「台灣尚勇！APP應援優惠」。
◾️15層無敵大麥克開賣！3月4日起至3月31日（或售完為止），「大麥克」單點78元、經典套餐143元，多達15層的「無敵大麥克」單點118元、經典套餐183元，「香雞大麥克」單點98元、經典套餐163元，「大麥克分享盒」2份「大麥克家族」漢堡（大麥克或香雞大麥克，任選兩款）+20塊麥克雞塊+1包大薯售價360元起。
◾️無敵大麥克／香雞大麥克雙人套餐279元起：無敵大麥克／香雞大麥克套餐＋勁辣雞腿堡＋4塊麥克雞塊＋中薯＋2杯38元飲料「雙人套餐」279元；歡樂送優惠，無敵大麥克／香雞大麥克套餐＋勁辣雞腿堡＋6塊麥克雞塊＋大薯＋2杯38元飲料「雙人套餐」339元。
◾️經典賽全壘打優惠券：應援中華隊！小組賽期間，麥當勞加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，3月5日起至3月8日，依據當日得分與全壘打次數，賽後隔日發放限時優惠券。台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得「指定主餐現折10元」優惠券；每得1分，即可獲得「指定點心現折5元」，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多（兩張優惠券折扣金額皆最高折抵至半價）。
SUBWAY表示，春季即日起至5月12日，推出期間限定新品「墨西哥手撕豬潛艇堡」，異國微辣風味融合紅椒粉與小茴香。台灣本島售價為6吋145元／12吋261元；金門與澎湖地區則為6 吋150元／12吋270元；另提供6吋烤餅加價10元選擇（數量有限，售完為止）。
官方推薦，想墨西哥香料風味，可推薦選擇「白麵包＋甜蔥醬」、再加料「酪梨泥」增添滑順濃郁口感。即日起點購「墨西哥手撕豬潛艇堡」，酪梨泥加料可享「半價優惠」一球優惠價23元（原價45元；每個潛艇堡限加購1球，離島價格另計）。
SUBWAY應援2026世界棒球經典賽（WBC），3月4日至3月17日限時推出「全壘堡應援套餐」，開吃新品「墨西哥手撕豬套餐」與辣爆人氣口味「辣豆瓣嫩牛套餐」，套餐內容包含6吋潛艇堡＋餅乾＋小杯飲料，免費贈送「應援充氣加油棒」1組（共2款隨機贈送）；外送平台Uber Eats與foodpanda同步推出。