（更新時間 3/4 12:45）2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）點燃戰火，中華隊本次被分在C組，與日本、韓國、澳洲、捷克於東京巨蛋爭奪8強的2張門票，周四（3月5日）中華隊首戰要對決澳洲，派出旅日好手徐若熙先發，《NOWNEWS》也透過本文不斷更新經典賽C組戰況、戰績、晉級態勢、各隊陣容。
🟡2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 vs 澳洲
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國
🟡2026WBC世界棒球經典賽「他國賽程賽況」
⚾️3/5 18:00 捷克 vs 韓國
⚾️3/6 11:00 澳洲 vs 捷克
⚾️3/7 18:00 韓國 vs 日本
⚾️3/8 18:00 韓國 vs 澳洲
⚾️3/9 18:00 捷克 vs 日本
🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
🇹🇼中華：0勝0敗
🇯🇵日本：0勝0敗
🇰🇷韓國：0勝0敗
🇦🇺澳洲：0勝0敗
🇨🇿捷克：0勝0敗
⚾️2026WBC世界棒球經典賽直播、轉播資訊
📌網路直播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📌電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視主頻
🟡2026WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單
⚾投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、美國獨立聯盟高點搖椅隊）、蔣少宏（63號、味全龍）
⚾內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、李灝宇（55號、底特律老虎）、江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）
🟡2026WBC世界棒球經典賽賽制
2026年第六屆世界棒球經典賽共有20支球隊參賽，分為A、B、C、D四組，每組5隊。 預賽採單循環賽制，每隊進行4場比賽，各組前2名晉級八強。 進入八強後採交叉對戰的單場淘汰制，勝隊晉級四強；四強與決賽同樣採單場淘汰，最終勝者奪得本屆冠軍。
🟡經典賽是什麼？和12強差在哪？
世界棒球經典賽是由美國職棒大聯盟（MLB）、美國職業棒球大聯盟球員工會共同策劃的國際棒球大賽，並受到世界棒壘球聯盟認可，世界各洲皆有球隊參賽，首屆在2006年舉辦，每4年舉辦一次，與世界12強棒球賽間隔2年舉行。
而經典賽和12強皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比拼所有相關球員硬實力的對抗，12強賽則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
⚾️3/5 11:00 中華 vs 澳洲
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國
⚾️3/5 18:00 捷克 vs 韓國
⚾️3/6 11:00 澳洲 vs 捷克
⚾️3/7 18:00 韓國 vs 日本
⚾️3/8 18:00 韓國 vs 澳洲
⚾️3/9 18:00 捷克 vs 日本
🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
🇹🇼中華：0勝0敗
🇯🇵日本：0勝0敗
🇰🇷韓國：0勝0敗
🇦🇺澳洲：0勝0敗
🇨🇿捷克：0勝0敗
⚾️2026WBC世界棒球經典賽直播、轉播資訊
📌網路直播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📌電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視主頻
⚾投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、美國獨立聯盟高點搖椅隊）、蔣少宏（63號、味全龍）
⚾內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、李灝宇（55號、底特律老虎）、江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）
2026年第六屆世界棒球經典賽共有20支球隊參賽，分為A、B、C、D四組，每組5隊。 預賽採單循環賽制，每隊進行4場比賽，各組前2名晉級八強。 進入八強後採交叉對戰的單場淘汰制，勝隊晉級四強；四強與決賽同樣採單場淘汰，最終勝者奪得本屆冠軍。
🟡經典賽是什麼？和12強差在哪？
世界棒球經典賽是由美國職棒大聯盟（MLB）、美國職業棒球大聯盟球員工會共同策劃的國際棒球大賽，並受到世界棒壘球聯盟認可，世界各洲皆有球隊參賽，首屆在2006年舉辦，每4年舉辦一次，與世界12強棒球賽間隔2年舉行。
而經典賽和12強皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比拼所有相關球員硬實力的對抗，12強賽則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。
更多「2026經典賽」相關新聞。