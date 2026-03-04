我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對淪為獵物的情蒐鎖定，台灣隊長陳傑憲展現頂級職業球員的高EQ，強調將專注力拉回純粹的棒球本分。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明（5）日將在東京巨蛋全面開戰。中華隊在歷經宮崎的風雨與極限移動日後，今日正式踏入巨蛋進行官方練球。身為台灣隊長的陳傑憲在12強展現的MVP級身手，讓他這次一抵達日本，立刻成為美、日等國際媒體的關注焦點。面對這波排山倒海的國際讚譽，這位身經百戰的台灣隊長在接受本報特派記者聯訪時，吐露了光環背後最真實的心理戰與重擔。「會這樣子問，就表示受到肯定。在12強有好的表現，讓各界媒體都有看到，我自己覺得很開心。」陳傑憲大方接受了國際媒體的讚美。然而話鋒一轉，他也坦承這份關注帶來了無形的重量：「但相反地，我覺得也是稍微有點壓力啦。」回顧先前12強國際賽，中華隊處於不被看好的那一隊，但最終以黑馬之姿殺出重圍，如今陳傑憲已經在明處。C組各國投手群，勢必已經針對他的揮棒軌跡、好球帶熱區，甚至在得點圈有人時的打擊習性，擬定了最嚴密的封鎖計畫。面對從突擊者變成「被狩獵者」的角色轉換，陳傑憲展現了頂級職業球員的心理素質。他深知要打破對手的嚴密情蒐，唯一的解藥就是回歸基本面。「希望我能夠排除這樣的壓力，在比賽中能夠做好自己的本分，然後盡量地去發揮。」陳傑憲提到，他不追求去當那個每次都要一棒定江山的英雄，而是把專注力拉回選好球、確實擊球與戰術推進這些最純粹的棒球本分上。台灣隊長已經準備好在東京巨蛋，用實力粉碎列強的情蒐網。