當美國與以色列猛烈打擊中國在中東最親密的夥伴伊朗、擊斃伊朗領導人哈米尼並呼籲伊朗人民推翻政府之際，北京方面除了言詞譴責外，幾乎沒有採取更多實質行動。對此，《華爾街日報》分析了中國在中東變局中的戰略盤算。
根據《華爾街日報》報導，中國外交部長王毅雖然稱美國與以色列在談判進行期間攻擊伊朗「不可接受」，但是除了言辭支持之外，中國能提供給伊朗的實質幫助並不多。分析人士指出，北京更可能將自己定位為國際秩序的維護者，同時避免捲入長期的中東衝突，並準備在戰事結束後與任何掌權的伊朗政府合作。
伊朗與中國關係匪淺，2021年，中伊宣布展開為期25年的經濟合作協議，2023年伊朗加入上海合作組織，2024年伊朗又加入金磚國家集團，然而，這些組織的成員資格最終並未為伊朗帶來太多安全保障。法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家赫雷羅（Alicia Garcia Herrero）直言，「對任何相信中國能提供替代方案的人來說，這令人沮喪，因為根本沒有替代方案。當你真正需要時，中國不會出現」。
事實上，德黑蘭對北京的依賴遠高於中國對伊朗的依賴。伊朗約90％的石油出口賣到中國，但這僅占中國石油總進口約12％，且中國已採取多項措施，包括建立國家戰略石油儲備、推動電動車與節能技術等等，來減少對石油的依賴。
另一方面，多個海灣國家遭伊朗無人機與飛彈攻擊，使戰局對中國而言更加複雜。例如，沙烏地阿拉伯去年對中國的原油出口量高於伊朗、中國在沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的投資也遠高於對伊朗的投資。若中國協助伊朗攻擊鄰國，將損害北京與這些關鍵國家的關係。
以色列智庫國家安全研究所（INSS）中國問題研究員蓋林（Tuvia Gering）表示，這場戰爭已影響中國在該地區的核心利益，也就是經濟與能源安全，「我認為目前中國能做或願意做的並不多，頂多是先觀察戰爭會將伊朗、美國和以色列帶向何方」。
不過，這場戰爭對中國而言也並非全然負面。美國正承受軍力壓力並消耗軍火庫存，尤其是那些可能在台海衝突中使用的武器。美國開展軍事行動也讓中國得以觀察其最新裝備與戰術，美軍不得不把部分軍事資源自亞洲調往中東，若伊朗戰事長期化，這種轉移便可能持續下去。
美國對伊朗的打擊也給了中國一個機會，在外交場合上將美國描繪成「推動世界倒退回叢林法則」的力量，並把中國定位成全球秩序的維護者。
