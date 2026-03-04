台中裕元花園酒店宣布，即日起至四月底的每週三（不含4月15日），於吃到飽餐廳「溫莎咖啡廳」推出龍蝦吃到飽活動，每人餐價2380元+10%、學童價更是只要980元+10%，將享有清蒸龍蝦、龍蝦沙拉、龍蝦三明治等菜色無限量吃到飽。另外，台北知名的吃到飽餐廳「豐FOOD百匯」也公告，3月的龍蝦之夜為3月17日，餐價最低每人1999元+10%。

🟡台中裕元花園酒店「溫莎咖啡廳」龍蝦吃到飽活動資訊：

供應日期：
3月份：3月04、11、18、25日
4月份：4月01、08、22、29日（備註：4月15日無提供）

餐期：僅限晚餐

龍蝦菜色：龍蝦沙拉、龍蝦三明治、龍蝦海鮮湯、龍蝦茶碗蒸、清蒸龍蝦、龍蝦Pizza等。

其他亮點菜色：包含爐烤牛排、鮮甜白蝦、新鮮生魚片等也通通吃到飽。

▲台中裕元花園酒店的吃到飽餐廳「溫莎咖啡廳」推出龍蝦吃到飽活動，每位成人餐價2380元+10%。（圖／台中裕元花園酒店臉書 www.facebook.com/windsorhotel/）
▲台中裕元花園酒店的吃到飽餐廳「溫莎咖啡廳」推出龍蝦吃到飽活動，每位成人餐價2380元+10%。（圖／台中裕元花園酒店臉書 www.facebook.com/windsorhotel/）
🟡台中裕元花園酒店「溫莎咖啡廳」龍蝦吃到飽預約一覽：

預約官網溫莎咖啡廳預約平台

預約方式：《NOWNEWS》記者實測訂位方式，先選定該日期的晚餐時段所要的時間之後，系統會跳出是否要增加「龍蝦夜艷活動 週三晚餐限定」，點選進入之後就可下訂。

▲系統會跳出是否要增加「龍蝦夜艷活動 週三晚餐限定」，點選進入之後就可下訂。（圖／翻攝溫莎咖啡廳預訂平台）
▲系統會跳出是否要增加「龍蝦夜艷活動 週三晚餐限定」，點選進入之後就可下訂。（圖／翻攝溫莎咖啡廳預訂平台）
豐FOOD百匯也有龍蝦吃到飽  3月17日限定

台北知名的吃到飽餐廳「豐FOOD百匯」也公告，3月的龍蝦之夜為3月17日，官網已開始販售餐券，分8人券、4人券、單人券三種，最優惠為8人券，每人只要1999元+10%，《NOWNEWS》記者上網搜尋，8人、單人券張已經售罄，目前還有4人券張可下訂。

▲台北典華「豐FOOD 海陸百匯」也能享有龍蝦吃到飽，但每個月僅限定僅少數幾天。（圖／取自豐FOOD 海陸百匯臉書）
▲台北典華「豐FOOD 海陸百匯」也能享有龍蝦吃到飽，但每個月僅限定僅少數幾天。（圖／取自豐FOOD 海陸百匯臉書）
資訊來源：台中裕元花園酒店豐FOOD百匯

