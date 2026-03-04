我是廣告 請繼續往下閱讀

高盛分析師示警美股3支柱遭動搖

中東戰局衝擊全球股市，高盛（Goldman Sachs）分析師示警，支撐美股上漲的3大支柱都遭到動搖，高盛執行長索羅門（David Solomon）今（4）日直言，金融市場對中東衝突的反應令他感到意外的「溫和」，認為投資人還需要「數週的時間」來更充分地消化這些影響。綜合外媒報導，索羅門在澳洲雪梨的一場金融評論商業峰會中表示，「我看到市場的反應，我實際上感到很意外，市場的反應相當溫和」。所羅門認為，目前仍有太多未知因素在發酵，現階段很難判斷未來走勢如何，「市場還需要幾週時間才能真正消化這場衝突的影響」。索羅門認為所有正在發生的事情都會產生累積效應，並可能導致更強烈的反應，不過目前為止，「尚未看到這種累積效應發生」。索羅門最後表示，儘管地緣風險上升，對美國經濟的中期前景仍持樂觀態度。高盛分析師荷西（Chris Hussey）表示，美股的強勁表現就像仰賴「三腳凳」支撐，這3個支柱分別是AI革命熱潮、疫情後「迴聲式繁榮」延續的周期動能、市場對美聯會轉鴿的預期，然而，如今這3個支柱都被「不確定性擊中」。AI革命最先出現裂痕，如今論述轉向「AI顛覆」，投資人在相信AI以及對AI恐慌中反覆拉鋸，另外，隨著美國與伊朗戰事升級，另兩個支柱、週期性動能與聯準會降息預期，也受到了根本性的動搖。能源價格飆升迅速放大了通膨反彈的風險，對經濟成長構成直接威脅。這個變數使得市場對聯準會即將開啟降息週期的樂觀預期大幅降溫，聯準會降息的理論基礎不復存在，在金融市場引發了跨資產的拋售潮。荷西結論表示，在能源供應中斷的清晰圖景浮出水面之前，市場的劇烈波動將成為常態。對投資人而言，最現實的風險在於，這種高波動性不會侷限在大宗商品內部，而是持續溢出，並廣泛蔓延至股票和債券等其他金融市場，面對這一複雜的市場動盪，投資人想要看清方向相當困難。在另份高盛致客戶的研究報告中則直言，「目前上漲的唯一途徑是現在開始下跌」，認為美股還要經過進一步修正才會反彈。且美股季節性因素也對3月股市不利，歷史數據顯示，美股3月1日至14日期間平均漲幅僅0.3％，預期下半月資金面與市場情緒改善後，15日後的兩週漲幅才有望擴大至0.8％。