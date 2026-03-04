我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 相較於台北大巨蛋，東京巨蛋偏硬的人工草皮能減輕腿部負擔，也有利於中華隊快腿部隊攻擊壘包。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽明(5)日將在東京巨蛋全面開戰。歷經宮崎的泥濘與長途跋涉，中華隊今(4)日終於踏上東京巨蛋的人工草皮進行官方練球。對於這座日本棒球聖地，國家隊第4棒的「國防部長」張育成，在親自踩踏並進行內野守備練習後，敏銳地點出了東京巨蛋與台北大巨蛋在草皮體感上的巨大差異，更意外揭露了一個可能左右戰局的「減速陷阱」，強調內野手必須主動接球。許多球迷好奇，同樣是巨蛋球場，東京巨蛋與台北大巨蛋的踩踏感究竟有何不同？張育成在受訪時給出解答：「台北大巨蛋的人工草皮比較軟，而這裡是比較硬的。我自己是比較喜歡硬一點啦，因為這樣腳的負擔不會那麼重，跑起來也比較好跑。」在棒球運動中，過軟的草皮雖然吸震，但會吃掉球員衝刺時的推進力，長期下來容易造成腿部肌肉疲勞。東京巨蛋偏硬的草皮設定，讓張育成直呼一踏上來就覺得很舒服，練完球後雙腿也沒有過去那種強烈的痠痛感。這對於中華隊球員來說無疑是一項利多，有助於第1棒「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)或陳晨威等快腿在壘包上展現極致攻擊力。張育成在接滾地球練習時，敏銳察覺到了球體彈跳的現象，「接滾地球要把重心壓低啦，因為它沒有像大巨蛋會稍微彈起來。這裡的球就是平平地滾過來，而且它會『減速』。」張育成透露，許多曾來過東京巨蛋打球的隊友也發現了這個變化。相較於以往球會強勁地竄入內野，這次的草皮似乎變長了，導致球在紅土與草皮交界後，滾動速度明顯變慢，「處理球的部分就是要比較快一點，畢竟日本或其他隊伍腳程快的選手很多，所以這一點就是要稍微注意一下。」面對澳洲的強力強襲球，或是日本隊引以為傲的機關槍打線與快腿部隊，中華隊的美式黃金二遊鄭宗哲、李灝宇以及鎮守三壘的張育成，他們不能被動等球，必須更積極地主動迎擊，並在重心壓低確實接捕後，加快拿球與傳球的轉換速度，才能在毫秒之差間將對手刺殺在一壘前，拿下出局數。