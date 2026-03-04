44歲藝人許維恩因定期健康檢查發現乳癌，因腫瘤變化迅速讓她決定雙邊切除並立即進行乳房重建。許維恩坦言「沒時間軟弱，還要陪女兒長大」，丈夫王家梁也全程陪伴。走過這一遭，許維恩呼籲女性要正視乳癌防治的重要性。根據衛福部統計資料，113年最新十大死因，乳癌仍高居女性癌症死亡首位。成年女性每3位就有一位乳房有腫塊，9成為良性，但要是腫塊變大有分泌物就要提高警覺了。
林口長庚紀念醫院乳房醫學中心郭玟伶主任表示，乳癌每年新增約1萬5千人，其中近6至7成屬於荷爾蒙陽性乳癌，9成確診時為早期。根據國外最新大型研究，原本被視為最溫和的早期荷爾蒙陽性乳癌，第3期癌友在術後20年內每2人就有1人復發轉移；第2期癌病每3人有1人會面臨復發轉移，因此還是需要積極追蹤。
如何提早預防發現？
根據數據，成年女性一生中有25%至33%機會摸到乳房腫塊，但有高達九成屬良性，像是纖維囊腫、腺瘤等，而惡性腫瘤比例約為8%至9%。多數腫塊並無明顯疼痛或外觀異常，極易被忽略，唯有主動定期檢查，並配合乳房X光攝影與超音波檢查才能提早揪出潛藏病灶。
乳房有哪些情況應該要就醫檢查？
20歲以上女性，在每月生理期後一星期內，乳房沒這麼脹，做乳房自我檢查。已停經女性，請在每個月的固定一天自我檢查乳房。如果發現有不尋常的腫塊、乳頭分泌物、乳頭凹陷、疼痛或是乳房皮膚顏色改變，請儘快就醫檢查。
四種腫塊的差異
◾惡性腫塊：通常偏硬、像石頭一樣堅硬，形狀常不規則或邊界不明顯，周圍組織不容易推動，大多無痛，有時還會合併皮膚凹陷、橘皮樣變化、或乳頭凹陷、潰瘍、分泌物，若摸到的硬塊感「不會隨月經變化」且「不會消失」，就要提高警覺。
◾良性腫塊（如纖維腺瘤、囊腫）：良性腫塊多有「活動度高」，界線清楚，很少會與皮膚或周圍組織黏連。
◾纖維腺瘤：摸起來界線明顯，表面光滑可在皮下滑動如玻璃珠，通常沒有壓痛，觸感較有彈性。
◾纖維囊腫：如充滿水的氣球，柔軟或波動感常隨月經週期變大變小，經期後可縮小或消失。
資料來源：林口長庚紀念醫院
