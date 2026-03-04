我是廣告 請繼續往下閱讀

摩斯漢堡：套餐89元、飲料2杯99元送貼紙 經典賽優惠

發光棒球摩斯卡開搶！摩斯漢堡3月12日生日當天，推出以「MOS Friends」雞塊兄弟結合熱血棒球的卡面設計，而且透過燙銀Logo與感應式發光模組，首度打造會「發光」的35週年限定摩斯卡，質感大升級，優惠價99元快收藏。

▲摩斯漢堡35週年，適逢WBC世界棒球經典賽應援，推出會發光的熱血棒球摩斯卡。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

兩杯飲料99元起送貼紙！即日起至3月17日，應援WBC經典賽優惠！「MOS Order APP跨店取」多人點心組「摩斯雞塊18塊、月亮薯條、抹茶紅豆米派2個與大杯冰紅茶2杯」兩套特價678元（原價860元）；米漢堡雙人餐「元氣牛肉珍珠堡加海洋珍珠堡、摩斯雞塊6塊、月亮薯條、北海道可樂餅、大杯冰紅茶2杯」兩套特價798元（原價850元）兌換日期至6月30日；「摩斯蒟蒻冰紅茶買3送1」特價192元（原價260元），兌換日期至8月31日。

▲經典賽摩斯首波優惠兩杯飲料99元起送貼紙。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

摩斯套餐89元起！3月18日至3月31日，到店消費「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。三款飲品「台灣橙康普蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」任選兩杯特價99元（原價150元）。

▲經典賽摩斯第二波優惠菜單，套餐89元起一次看。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

漢堡王：應援WBC！「無麵包小肉霸堡套餐」139元起