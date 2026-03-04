全民瘋2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），速食優惠也來應援！摩斯漢堡表示，適逢品牌歡慶35週年慶，生日月兩波優惠開吃，最便宜早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」套餐89元起，飲料兩杯99元，還免費送「MOS Friends棒球造型貼紙」；漢堡王表示，無麵包小肉霸堡套餐139元起。
摩斯漢堡：套餐89元、飲料2杯99元送貼紙 經典賽優惠
摩斯漢堡3月歡慶35週年慶，適逢WBC世界棒球經典賽期間，兩波速食優惠齊發：
◾️發光棒球摩斯卡開搶！摩斯漢堡3月12日生日當天，推出以「MOS Friends」雞塊兄弟結合熱血棒球的卡面設計，而且透過燙銀Logo與感應式發光模組，首度打造會「發光」的35週年限定摩斯卡，質感大升級，優惠價99元快收藏。
◾️兩杯飲料99元起送貼紙！即日起至3月17日，應援WBC經典賽優惠！「MOS Order APP跨店取」多人點心組「摩斯雞塊18塊、月亮薯條、抹茶紅豆米派2個與大杯冰紅茶2杯」兩套特價678元（原價860元）；米漢堡雙人餐「元氣牛肉珍珠堡加海洋珍珠堡、摩斯雞塊6塊、月亮薯條、北海道可樂餅、大杯冰紅茶2杯」兩套特價798元（原價850元）兌換日期至6月30日；「摩斯蒟蒻冰紅茶買3送1」特價192元（原價260元），兌換日期至8月31日。
活動期間，凡購買球賽應援限定優惠餐點、雙倍起司披薩熱狗堡或炸和牛棒球堡指定套餐，免費送「MOS Friends棒球造型貼紙」1張（數量有限，送完為止）。
◾️摩斯套餐89元起！3月18日至3月31日，到店消費「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。三款飲品「台灣橙康普蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」任選兩杯特價99元（原價150元）。
「MOS Order APP跨店取」3月18日至3月31日，「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」買4送1特價420元（原價525元）；「海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」買4送1特價480元（原價600元）兌換期限至10月31日；75元指定飲品「康普蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、哈密瓜蒟蒻冰茶、哈密瓜蘇打、冰橙咖啡」任選兩杯特價98元（原價150元）。
漢堡王：應援WBC！「無麵包小肉霸堡套餐」139元起
漢堡王WBC經典賽TEAM TAIWAN，官方表示，全民瘋棒球3月3日至3月17日限時15天，全台門市限時開賣「無麵包小肉霸」漢堡，「雙層無麵包小肉霸套餐」139元搭配小薯條＋中飲料、「四層無麵包小肉霸套餐」189元搭配小薯條＋中飲料；加5元還能換購玉米濃湯。
提醒大家，正餐販售時間至打烊前30分鐘（各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）；不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；特殊折扣恕不提供客製。
資料來源：摩斯漢堡、漢堡王
