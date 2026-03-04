我是廣告 請繼續往下閱讀

他在2025年球季展現出統治級的數據，其四縫線速球的誘發垂直位移（IVB）高達22英寸(約55.88 公分)，這在物理科學上會產生球路向上竄升的視覺殘像

▲徐若熙四縫線速球的誘發垂直位移（IVB）高達22英寸(約55.88 公分)，這在物理科學上會產生球路向上竄升的視覺殘像。（圖／資料照，味全龍提供）

焦點球星戰力剖析：徐若熙

優勢：極致的「視覺殘像」壓制力

高誘發垂直位移（High IVB）： 徐若熙的速球不僅均速達 95 mph，最致命的是其高達 22英寸 。在物理規律下，這顆球會產生「向上竄」的錯覺。對於揮棒軌跡較為平坦的澳洲打者（如 Curtis Mead）而言，徐若熙將成為他們視覺上的惡夢。





徐若熙的速球不僅均速達 95 mph，最致命的是其高達 。在物理規律下，這顆球會產生「向上竄」的錯覺。對於揮棒軌跡較為平坦的澳洲打者（如 Curtis Mead）而言，徐若熙將成為他們視覺上的惡夢。 「65 球限制」的戰略紅利： 由於首輪用球數上限為65球，徐若熙不需保留體力進行配速。他能從首球開始便以 100% 的高強度（High-effort） 輸出。這使他原本略微欠缺的長局數續航力問題，在WBC賽制下反而化為「最強長中繼」般的無解優勢。





由於首輪用球數上限為65球，徐若熙不需保留體力進行配速。他能從首球開始便以 輸出。這使他原本略微欠缺的長局數續航力問題，在WBC賽制下反而化為「最強長中繼」般的無解優勢。 極高的 K/BB 轉換率： 2025 年他在CPBL展現了僅3.26% 的極低保送率。這意味著他能精準地將澳洲打者帶入球數落後的困境，迫使其在好球帶邊緣對高轉速火球出手。





劣勢與隱憂：紀律與球場因素的考驗

澳洲狀元的「磨球」戰術： 澳洲開路先鋒 Travis Bazzana 擁有全小聯盟頂尖的選球眼（保送率 24.2%）。若徐若熙過於追求三振而陷入球數落後，Bazzana 可能在單一打席消耗其10顆以上的用球。一旦用球數在3局內突破50球，中華隊將被迫提早啟動牛棚。





澳洲開路先鋒 Travis Bazzana 擁有全小聯盟頂尖的選球眼（保送率 24.2%）。若徐若熙過於追求三振而陷入球數落後，Bazzana 可能在單一打席消耗其10顆以上的用球。一旦用球數在3局內突破50球，中華隊將被迫提早啟動牛棚。 東京巨蛋的彈藥庫效應： 徐若熙雖然球威驚人，但在室內球場，任何偏高的火球若被抓到擊球點，極易形成長打。面對具備力量的澳洲隊，徐若熙必須維持其變化球（如指叉變速球）的掉落時機，否則「強攻」策略可能演變為「挨轟」風險。





第六屆世界棒球經典賽（WBC）C組預賽正式於5(日)在日本東京巨蛋拉開序幕。這場由中華台北對陣澳洲隊的開幕戰，不僅具備地緣競爭的張力，更是兩隊爭奪晉級邁阿密八強賽資格的殊死戰。目前效力於日職福岡軟銀鷹隊的徐若熙，被視為中華隊此次征戰東京的定海神針。。他不需要像在例行賽中為了拉長局數而刻意保留體力，可以從第一球開始就以100%的高強度輸出，將先發任務視為高壓力的救援任務來執行，藉此發揮其極致的物理壓制力，並在短局數內徹底封鎖對手。然而，徐若熙在場上仍面臨不小的挑戰與隱憂。首要考驗便是澳洲隊開路先鋒、2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）。巴札納具備頂尖的本壘板紀律，高達24.2%的保送率意味著他非常擅長纏鬥並消耗投手球數。若徐若熙過於追求三振而導致球數落後，極可能在短短3局內就耗盡65球的額度，進而提早考驗中華隊的牛棚深度。此外，東京巨蛋屬於容易產生全壘打的封閉式球場，且徐若熙在熱身賽中偶有失投球偏高的傾向，若面對具備力量的澳洲打線時未能精準控制變化球落點，極易在瞬間造成失分。這場比賽將是一場「物理球威」與「選球紀律」的終極博弈。中華隊打線預計將針對澳洲先發左投威爾斯的飛球型投球風格，由張育成與李灝宇等右打重砲發動空中突襲，試圖在比賽前段取得領先。現效力於日職福岡軟銀鷹的徐若熙，在2025年賽季繳出宰制級數據。今日他將在「投手保護條款」的規則下，迎接職業生涯最重要的國際賽試煉。