▲大聯盟核彈頭「費仔」費爾柴德打擊狀況調整相當好，熱身賽打出百分百上壘成績。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊將於5日交手澳洲，打線佈局已全面明朗，其中被賦予開路先鋒重任的台美混血大聯盟好手「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)，在隊內已被視為帶動整體攻勢節奏的最強引擎。不只教練團寄予厚望，張育成認為，他的加入大大提升打線攻擊力，喊話「跟著他打」。談到費爾柴德對打線的威脅性與影響，重返國家隊第4棒的張育成給出了極高評價。「當然是好的！」張育成強調，費爾柴德的資歷與經驗擺在眼前，對團隊的幫助絕對是不言而喻，「畢竟他的資歷大家也都知道，他的經驗大家也都知道，所以對我們的打線一定會有提升。」在短期國際賽制中，第1棒的重要性絕不只是上壘能力，更關乎全隊進攻節奏與氣勢。費爾柴德具備大聯盟等級的選球眼與長打威脅，一旦站上壘包，對手投手勢必面臨極大心理壓力。張育成霸氣表示，無論費仔以什麼方式貢獻球隊，他本身就具備極高的戰略價值：「他帶動我們，我們後面一定會跟著他。他是一個很好的開路先鋒。」除了在場上展現大聯盟等級的壓迫感，費爾柴德在更衣室內的融入速度同樣令人驚豔。捕手林家正透露，這幾天密集相處下來，費仔的適應狀況可以說是「非常好」。「他其實人非常好相處，非常隨和。雖然他中文不是那麼流利，但他都很願意去嘗試跟隊友講話、打招呼。」林家正分享了這位大聯盟球星私下超暖、毫無架子的一面。身為在美國體系打拚的同袍，林家正也主動扮演起橋梁角色，協助翻譯與戰術溝通：「我就盡量幫助他，讓他可以比較快、比較舒服地融入這個環境。」國際賽團隊的化學效應往往是勝負的分水嶺。林家正在旁觀察到，台灣本土球員的熱情，是幫助費爾柴德火速打破文化隔閡的最大關鍵，「大家都一直主動去找他講話，所以我覺得他融入得滿快的。」