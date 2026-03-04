我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵結太子集團涉嫌洗錢案！檢方認定其中一名擔任過主任檢察官的陳姓律師，明知該集團遭美國起訴，仍受託「天旭國際」保管出售豪車所得之1160萬元現金，並藏放於事務所內，直到搜索時才繳回，今日依洗錢罪將其起訴。對此，陳姓律師隨即發表聲明駁斥，強調當時是受委託處理天旭公司解散資遣事務，且早已主動請北檢監管資產，並在第一時間交出款項，絕對沒有洗錢意圖。他表示將在法庭全力捍衛清白，同時呼籲司法界應尊重律師執業的專業行為，不應恣意侵犯或曲解。檢方調查指出，陳姓律師涉嫌在明知太子集團遭美國起訴的情況下，仍經同業轉介接受該集團旗下「天旭國際」委任。協助保管該集團出售3輛豪車所得的 1160萬元現金訂金，且將該筆巨額現鈔藏放於律師事務所內。直到檢警調發動搜索時，陳律師才將該筆款項繳回，因此今天遭北檢依洗錢罪起訴。對此，陳姓律師發表聲明，強調全力支持檢方偵辦犯罪的決心。陳律師指出，自執業以來始終秉持守法與司法協力精神，並堅守維護正義、發現真實及協助保全證據的職責。陳律師嚴正澄清絕無洗錢行為，強調其承辦本案均站在專業律師立場，未來將在司法程序中全力捍衛個人清白與執業尊嚴，特此聲明以正視聽。陳姓律師指出，2025年10月20日中午，他經由其他律師臨時轉介，當晚才首度與天旭公司主管辜淑雯主管見面諮詢。陳律師表示，在此之前與該公司人員完全互不相識，且轉介律師與辜主管均保證該公司為正當經營、非受制裁公司，僅需處理停業解散相關法務事宜。陳律師當時更嚴正聲明，若未來受司法調查必須全力配合，並獲得辜姓主管當場允諾後，才正式同意接受委任。陳律師說明，受任處理天旭公司停業事宜後，處理期間僅短短14日，10月27日他便具狀向台北地檢署陳報刻正處理資遣員工及停業事宜，並明確請求在檢察官監控下處置資產。翌（28）日，他再度具狀請求開庭陳述細節，但均未獲回應。針對款項部分，陳律師嚴正表示，代保管之款項始終完整存放於保管箱內，從未動用。直至11月4日案件爆發，為協助釐清事實，他不僅立刻具狀陳報北檢，更同步將該筆款項主動交付承辦調查官，實已盡到資產保全之責。「本人致力於善盡司法協力義務，卻被認定為妨礙調查或協助洗錢，檢方對此實有重大誤會。」陳律師坦言，身為司法工作者，其深愛司法並尊重檢察機關，但律師執業有其不可侵犯的核心領域與尊嚴。他強調，未來將在法庭上全力捍衛個人清白，並呼籲司法界重視律師執業核心領域的法制化確立，不應讓律師的專業行為被恣意侵犯或曲解。