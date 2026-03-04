我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣議員呂宛庭昨（3）日在新埔與天宮發放過爐加持的平安符競選小物給參拜的信眾，卻遭眼尖網友質疑，該競選小物的設計和竹北文化祭的原創鑰匙圈高度相似，引發抄襲的疑慮。新竹在地粉專《爆料公社》今有網友貼出呂宛庭的小物和竹北文化祭小物的對比圖，並狠狠批評：「身為議員卻都不懂的尊重原創智慧財產權嗎？」只見圖中2個小物都是半圓形金屬圈，配上矩形布條，除了外觀激似，布條其中一面的設計更是幾乎雷同，上方小塊棕色底，配上2個一模一樣的宮廟符號，下方紅底黃線的刺繡設計也是一模一樣，唯一不同的地方在於中間寫的宮廟名稱，呂宛庭小物寫的是發送地點新埔與天宮，竹北文化祭小物寫的則是竹北天后宮和白沙屯拱天宮，2者都是有過爐加持過的小物。對此，《爆料公社》發文底下湧入大批網友紛紛批評：「偉大的新埔鎮民所選出來了」、「是否有專利註冊？」、「太誇張了，青鳥就愛抄」、「請尊重智慧財產權，這個告下去應該是沒問題了」等。不過，也有大批網友認為：「哪裡來的相似度啊？」、「這東西有什麼版權？」、「你拜的媽祖跟我拜的媽祖，也是相似度99.9%呢」、「一點都不像呢」、「不要整天小題大作，刷存在感」。