我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭開打，台股今（4）日開低走低，盤中跌勢快速擴大，加權指數狂瀉超過千點，一度下探至32950.04點，重挫1373.61點為歷史盤中第四大跌點。台積電也失守1900元，回測1800元。分析師表示，主因就是戰爭所致，只要戰爭出現曙光，台股就會回漲，建議投資人現在就是漲多股票不要做追，矽光子、低軌衛星這兩大族群，投資人可押回站在買方。啟發投顧分析師郭憲政今日受訪指出，大盤跌這麼多的主因就是美伊戰爭，伊朗出了一個大絕招，封鎖荷姆茲海峽，由於全球石油進出約有四分之一的用油量均從荷姆茲海峽運輸，一旦封鎖，可能又會上演全球能源危機。此外，液化天然氣也是如此，同樣從荷姆茲海峽進出，石油、液化天然氣都缺，可能又將造成全球經濟波動，以及通貨膨脹可能拉升，是牽一髮而動全身，尤其伊朗現在是「無差別攻擊」，攻擊不只有美國，還有其他國家，局勢就較為混亂他進一步指出，目前美伊戰爭有些趨向和緩，傳出遭到擊殺的伊朗前最高領袖哈米尼的兒子可能接班成為領導人，接下來就要觀察新任領導人如何與美國溝通，只要局勢出現緩和曙光，台股漲勢就會回來。觀察台股走勢，郭憲政分析，台股農曆年後開工暴漲，而這幾天戰爭開打暴跌一兩千點，所以是「怎麼上來怎麼下去。」郭憲政建議投資人，現在漲很多的股票不要做追，而現在盤電當紅炸子雞就是矽光子，他說，現在大盤就是靠矽光子在拉抬，是一個主流，另外一個主流是低軌衛星，是除了AI股的另一個重點族群，「這兩個大族群投資人押回應該站在買方。」除此之外，郭憲政認為，由於美伊戰爭影響，航運股、塑化股現在一片大好，若戰爭持續，航運、散裝、石化及塑化股後續還會有上漲空間。而熱門族群記憶體現階段已經是「漲多回檔」，郭憲政說，先前已漲太兇，漲了三、四倍無法無天，因此記憶體建議謹慎留意。至於權王台積電受戰事影響跟著跌，但事實上，郭憲政直言，撇開戰爭不談，可以看到外資持續賣超，持股已降至71.8%，顯見外資已經先意識到台積電未來可能會出現利空，如果台積電有這樣的狀況，他認為，投資人勿再持續買進，另一方面，台積電股東持續創高，但股市流傳一句話「人多的地方不要去」。他預期，台積電融資斷頭價可能會到1600元，「投資人要小心。」