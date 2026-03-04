我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴男竊得1萬5千元的現金後準備離開，恰巧被員警逮個正著。（圖／警方提供）

位於新北市淡水區水碓街的福德宮昨（3日）驚傳一起竊盜案，一名51歲的賴姓男子用自製的釣魚工具釣出功德箱內的香油錢，宮廟管理員看得一清二楚，隨即報警處理。警方獲報到場後，逮到正準備離開的賴男。經追查發現，賴男專挑宮廟行竊，且均用相同手法以此竊得香油錢。值得一提的是，賴男於犯案前還向土地公雙手合十，似乎在為後續的行為尋求通融。據了解，福德宮管理員昨（3日）透過監視器，發現賴男在功德箱前鬼鬼祟祟，期間雙手不斷搓弄準備行竊。不僅如此，監視器還清楚拍下賴男在動手行竊前，先向土地公合十膜拜的畫面，隨後才掏出用強力膠、雙面膠結合鐵片與釣魚線自製的作案工具，準備「釣」出功德箱內的香油錢。警方獲報到場後，正好攔到行竊完畢準備離開現場的賴男，而賴男被逮後不斷向員警求饒：「歹勢！不好意思啦！」賴男一共竊得的現金新台幣約1萬5千元，另查扣大批「作案工具」，包括尼龍線2組、美工刀、老虎鉗、剪刀各1支、鐵片7個、強力膠1瓶、除膠劑1瓶、雙面膠及自製黏貼紙片。經警方深入調查發現，賴男已並非第一次犯案，其經常以相同手法於北海岸多處宮廟行竊，包括石門北海宮、淡水米粉寮土地公廟及三芝智成堂均成為他的下手目標。警方詢後依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢察官聲押獲准。