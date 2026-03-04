我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽即將開打，除了明(5)日的台澳大戰，中華隊在3月8日強碰宿敵韓國隊的賽事，更是攸關晉級的重中之重。根據媒體預測，韓國火球男郭彬極有可能扛起面對中華隊的先發重任。不過，這位南韓抗台的頭號假想敵，日前在官辦熱身賽中，卻遭遇指甲斷裂問題。儘管郭彬本人在賽後極力淡化傷勢影響，但從《NOWnews今日新聞》前線特派攝影的獨家鏡頭中，捕捉到了與球員發言有所出入的真實畫面，手指看似仍有瘀血。回顧該場熱身賽，郭彬的投球內容呈現極端的兩極化。第1局他展現了極佳的壓制力，不僅飆出高達156公里的速球，更演出乾淨俐落的3上3下。但進入第2局後，郭彬的狀況卻急轉直下。他先是投出保送，接著接連遭到阪神打者敲出安打與長打，單局狂失3分。原本南韓隊總教練柳志炫設定讓他投滿50到60球、最多吃下3局，最終郭彬僅投了35球，便黯然於第2局結束後退場。賽後郭彬承認在第1局結束後就發現指甲斷裂，第2局投完更出現流血狀況。但他對南韓媒體強硬表示：「傷勢沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」郭彬將第2局的崩盤歸咎於投球心態與變化球控球不佳。「我太想避免保送，導致控球不穩，結果讓自己陷入只能投直球被對手鎖定的處境。」儘管郭彬試圖將問題導向心態，但本報特派攝影在場邊近距離直擊，郭彬在場下休息時，仍不斷低頭察看自己的投球手。透過高倍率鏡頭放大檢視，可以清晰看見其指甲部位仍有「瘀血」狀況，顯示傷勢並未如他口中所說完全無礙。從專業的棒球投球機制來看，指甲是投手在扣球、製造變化球轉速時最關鍵的施力點。一旦指甲斷裂或有瘀血疼痛感，投手在出手瞬間會下意識地改變扣球力道，這正是導致變化球失控、甚至完全投不進好球帶的致命傷。