吳宗憲、潘若迪打氣沈玉琳！星友喊話、全場淚崩

▲夏語心（左起）、沈玉琳及阿喜攜手主持《黑白威廉Fighting》。（圖／公視台語台提供）

《黑白威廉Fighting》11組人馬助陣 創新再創新

58歲藝人沈玉琳今（4）日出席公視台語台全新綜藝節目《黑白威廉Fighting》開播記者會，對抗血癌成功，動向外界矚目，節目由沈玉琳領軍，攜手夏語心、林育品（阿喜）與海產共同主持，《NOWNEWS今日新聞》整理出《黑白威廉Fighting》3大亮點，包括主持群全新組合、首創全透視移動式攝影棚，以及每集邀請與當地有地緣關係的藝人同行，包括小禎、林襄、蘇晏霈、郭子乾、丁寧、林柏妤、孫淑媚及梁赫群。記者會現場，眾星友拍攝祝福影片給沈玉琳，陣容超龐大，包括吳宗憲、慧屏法師、曹雅雯、王瞳、宮美樂、蘇晏霈、白家綺、葉家妤、GINO、孫淑媚、郭子乾、張詩盈、黃鐙輝、張立東、林襄、梁赫群、張秀卿、白雲等人。壓軸登場的吳宗憲也送上祝福沈玉琳：「恭喜復工，真的很開心！給老朋友衷心的祝福，祝你新節目有好的成績，人生、事業、健康、家庭都圓滿順利。」影片播畢，潘若迪更驚喜現身送花，為沈玉琳加油打氣，場面溫馨萬分。公視台語台持續打造創新綜藝版圖，《黑白威廉Fighting》不只是一檔外景節目，更是一場深入台灣各地鄉鎮的人情探索。由沈玉琳領軍主持團隊，搭乘全透視移動攝影棚走遍全台，透過零死角鏡頭記錄沿途風景與突發互動，每一站挖掘屬於地方與來賓的真實故事。首集話題十足，邀請啦啦隊女神李雅英、夏語心與阿喜，一同走訪黃鐙輝的家鄉雲林虎尾，挑戰他兒時常玩的遊戲「灌杜伯仔」，笑料百出。節目結合地方特色與民俗文化，為各鄉鎮打造專屬趣味競賽，從溫馨訪談到熱血對決，讓藝人與在地鄉親組隊挑戰，玩出笑聲與情感，後續邀請蘇晏霈、郭子乾、丁寧、林柏妤、孫淑媚、梁赫群、小禎及林襄輪番助陣，每一集都因不同家鄉背景碰撞出全新火花。《黑白威廉Fighting》於3月7日起，每週六晚間8點在公視台語台首播，晚間10點於DAYDAY台語台YouTube頻道上架，邀請觀眾一同看見台灣。