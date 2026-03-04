我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆昨（3）日發出歡慶元宵節的圖片，卻被眼尖網友發現嚴重圖文不符，其搭配的文字竟然是「幕僚內部建言」，而小編隨後立即修改貼文內容，但早就被網友截圖，並吸引大批網友紛紛留言：「小編需要大家幫忙想委員的人設嗎？」、「為什麼要刪掉？」、「小編你還好嗎？大家都很擔心你」。賴瑞隆粉專昨貼出圖片祝賀「元宵快樂，平安、健康、幸福」，然而搭配的文字卻是3大段幕僚建言，明白寫著：「我們可能要思考一下委員的社群要呈現什麼樣的形象給大眾，在年底勝選之前，賴是市長候選人，也還是立法委員，但目前社群的發文都還是行程為主，很正面，但也同時忽略了民眾對議題的擔憂」等語，讓大批網友看了傻眼。該文一出，賴瑞隆小編也馬上發現錯誤並火速修正內容，改成：「元宵節也是春節的最後一天，祝福大家，新的一年充滿能量，福氣、財氣、元氣都滿滿！元宵節快樂！」但仍敵不過大批網友嘲諷，不少留言寫著：「幕僚的建言為什麼要刪掉？讓大家也知道粉絲團未來發文的方向不好嗎？」、「小編需要大家幫忙想委員的人設嗎？」、「小編你還好嗎？大家都很擔心你」、「網友集思廣益不好嗎？」、「搞笑的網路團隊」等。對此，政論粉專《政客爽》也轉發截圖，狠批賴瑞隆和其小編：「繼上次貼陳菊黑白照出包後，又再度貼錯文，把幕僚建議內容貼到自己元宵貼文上。不過，連幕僚都認為他沒什麼內容，只會貼行程，也是滿尷尬的。這篇文已刪除，不愧自己人認證的賴草包。」