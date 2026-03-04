美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊。2日傳出有3架美軍F-15E戰機在科威特遭友軍誤擊，6名飛行員彈射逃生，安全獲救。根據《華爾街日報》報導，當時科威特一架F/A-18C大黃蜂（Hornet）戰機發射3枚飛彈，一舉將美軍戰機擊落。由於F-15與F/A-18戰機都是美國波音公司生產的軍機，也被軍事迷戲稱「波音內戰」。
波灣戰爭遭伊拉克攻佔 科威特換裝大黃蜂戰機
1970年代諾斯羅普（Northrop）推出的YF-17投標美國空軍輕型戰鬥機敗給F-16後，與麥克唐納道格拉斯（McDonnell Douglas，1997年與波音合併）生產合作改良為艦載型F/A-18。
第一代 F/A-18大黃蜂戰機於1983年正式進入美國海軍與陸戰隊服役後，美國一共採購410架F/A-18A/B型（F/A-18B為雙座型）戰機與605架F/A-18C /D（F/A-18D為雙座型），C/D型換裝推力更大的F404-GE-402發動機，以及具備發射AIM-120先進中程空對空飛彈能力。
1990年8月2日伊拉克總統海珊下令軍隊入侵科威特，伊軍只花2天時間完全攻佔科威特，也導致後續1991年波斯灣戰爭爆發。科威特空軍在戰前以A-4攻擊機作為主力，在戰爭中空軍遭伊拉克摧毀，科威特復國之後採購歐洲颱風（Eurofighter Typhoon）戰機、美製F/A-18C /D戰機強化制空能力。
科威特採購31架單座F/A-18C和8架雙座F/A-18D，目前仍有27架F/A-18C、8架F/A-18D在服役，可攜帶 AIM-120中程空對空飛彈，以及AIM-9系列短程空對空飛彈等空戰武器。2018年，科威特訂購22架F/A-18E Block II升級版和6架F/A-18F Block II升級版，但因為交付延遲，至今仍未服役。
執行攻擊伊朗任務 F-15E遭友軍誤擊
軍事粉專世界特種部隊與軍武資料庫分析指出，F-15戰機上備有「信任敵我識別（IFF）」，由於科威特身為美國盟邦，其F/A-18戰機在美軍雷達與資料鏈上必然顯示為友軍，就算偵測到空域中有F/A-18，美軍也不會加以重視。而科威特戰機的攻擊中，幾乎篤定有紅外線導引的AIM-9短程空對空飛彈，發射過程完全不會產生雷達電波，F-15E的雷達預警接收器（RWR）自然不會作動。
軍事粉專指出，加上現代飛彈多採用無煙發動機，若敵機從機尾低空死角近距離發起突襲，機組員幾乎無法以目視察覺來襲威脅。而事發時F-15E編隊極可能正高度專注於對地打擊任務，導致戰術環境感知能力下降。即便系統（或飛行員）在最後一刻偵測到威脅，F-15E可能早已進入空對空飛彈的「不可逃逸區」，也就是飛彈接近到無論敵機如何進行反制，如干擾、高G力閃避、轉彎、俯衝，飛彈都不會脫鎖，且保有足夠動能與機動性，貼近與摧毀目標的空間範圍，飛官只能立刻彈射逃生。
由於F-15與F/A-18戰機都是美國波音公司生產的軍機，若報導屬實，這場誤擊友軍烏龍也因而被軍事迷戲稱「波音內戰」。
