民進黨立委王定宇再爆花邊新聞。《鏡周刊》3日報導，王定宇時常往返台北、台南2地豪宅，和豪宅主人、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱同進同出，引發熱議。對此，台北市前議員童仲彥爆料，自己過去曾為了支持王定宇選立委，不惜得罪總統賴清德，然而自己入獄時，王沒有來關心自己，「政治人物裡面的假掰、矯情、心機、算計，最厲害的就是王定宇」。童仲彥3日在其主持網路節目《阿童之聲》時表示，自己2006年開始主持政論節目時就認識王定宇，「政治人物裡面的假掰、矯情、心機、算計，最厲害的就是王定宇」。童仲彥指出，2012年自己參加在凱道舉辦的「年輕世代公職嗆馬靜坐活動」集會，包括自己、王，時任民進黨高雄市議員陳信瑜、嘉義縣議員黃嫈珺，以及時為律師的綠委蔡易餘都參加了活動。童仲彥續指，在活動期間警方進行驅離時，為了保護蔡易餘，自己將警方鎖喉，因此被判拘役50天，當時的活動場地安排、與警方的溝通，都是自己負責。童仲彥痛批，然而王定宇對外宣傳活動由其號召，時常跑去參加節目，「講得好像都自己做的」，就是收割型政治人物，「上節目都你，都你在表演」。童仲彥提到，王定宇過去曾與賴清德競爭台南市立委提名，當時自己為了挺王，天天在節目上批評賴，「我因為王定宇去得罪了賴清德」，最終賴獲得提名，向王致電致謝，反過來當自己爆出助理費案時，王定宇不知道躲到哪，入獄時，王更沒有來關心他。童仲彥狠酸，王定宇就是犯錯不敢認錯，更不敢認愛，爆出緋聞後出面回應，說去年跟老婆離婚，六七成以上都在謝謝前妻，「一直講你老婆幹嘛？關你老婆什麼事？」