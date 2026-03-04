我是廣告 請繼續往下閱讀

航海王大祕寶化為現實！尾田榮一郎寫下作品核心答案

▲作者尾田榮一郎在一張紙上寫下「海賊王」哥爾·D·羅傑所擁有的大秘寶「ONE PIECE」是什麼，另一個則是主角「蒙其·D·魯夫是...」暗示解答了魯夫的身世之謎。（圖／ONE PIECE公式YouTube）

▲這張寫著《航海王》最關鍵兩大謎團的紙張，被撕成兩半，下半部寫著的真相，被放進一個特製寶箱中，沉入651公尺深的海底。（圖／ONE PIECE公式YouTube）

日本史詩級漫畫作品《航海王》近期全球累計發行量突破 6 億冊，今（4）日也發行第114集單行本。為了紀念這些壯舉，《航海王》今日公布一段珍貴影片，由作者尾田榮一郎親筆寫下航海王「大祕寶（ONE PIECE）到底是什麼」以及主角蒙其·D·魯夫的「真相」，並將答案撕成兩半，將最重要的部分送到651公尺深海，只有找到的人才能知曉ONE PIECE的真相！超人氣漫畫《航海王》近期推出全球累計發行量突破 6 億冊的紀念計畫，就是請作者尾田榮一郎在一張紙上寫下「海賊王」哥爾·D·羅傑所擁有的大秘寶「ONE PIECE」是什麼，另一個則是主角「蒙其·D·魯夫是...」暗示解答了魯夫的身世之謎。最終這張寫著《航海王》最關鍵兩大謎團的紙張，被撕成兩半，下半部寫著的真相，被放進一個特製寶箱中，再密封於耐壓的容器之內，送往地球某處海洋，沉入651公尺深的海底。今（4）日在日本出版的朝日新聞與讀賣新聞報紙頭版廣告中，則是刊登了該紙張上半部的原寸影印本。《航海王》從 1997 年開始連載，故事圍繞著主角魯夫尋找「海賊王」羅傑留下的傳說寶藏ONE PIECE展開。過去近 30 年來，作者尾田榮一郎始終對大秘寶的真相守口如瓶，僅證實過ONE PIECE是一份，而不是眾多讀者猜想單純的「友誼」等抽象概念。據《航海王》官方表示，這份沉入深海的真相將會一直保存在海底，直到整部漫畫作品正式迎來完結的那一天。全球粉絲則期待，或許現實中也能出現航海王，真的找到了藏在海底的紙條，提前解答真相。