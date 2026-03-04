我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨版軍購條例將在明天黨團大會上正式提出，雖然台中市長盧秀燕、前主席朱立倫乃至於中廣前董事長趙少康等系統相繼發難，喊話軍購9000億或折衷採用藍委徐巧芯8100億版再凍結現有3500億外項目，但黨主席鄭麗文仍堅持3500億+N版本。國民黨中常委李中今日在常會上「面諫」鄭麗文，認為在既有3500億版本外，應針對商購部分加強。他也坦言有一定增加額度，但不能空白授權。軍購條例將於3月6日付委審查，國民黨版卻仍只聞樓梯響。國民黨團明天上午將舉行黨團大會，正式決定黨版，然而外交國防委員會立委徐巧芯、財政委員會立委賴士葆今皆透露，「還沒有看到智庫版本內容」，趙少康更為此痛斥太不像話了，直言「這不是民主政治常態」其實國民黨大老近期接力發難，先是台中市長盧秀燕夜宴青壯派藍委，盼別被貼「美國敵人」標籤，盧更在席中表示「巧芯版本還不錯」，之後更傳出美方希望軍購9千億，而盧系立委羅廷瑋後續也證實，美方希望軍購9千億版本。國民黨前主席朱立倫系統昨日也發難，嫡系子弟兵凌濤喊話提出9千億務實軍購，確保穩定交貨，形成戰力，拒絕民進黨版本空白授權。戰鬥藍召集人趙少康今也表示，既然徐巧芯、智庫都有版本，那就折衷，用徐巧芯8100億匡列，通過3500億，剩下的凍結，這樣兩全其美。不過黨主席鄭麗文疑似鐵了心，堅持採用3500億+N版本，鄭麗文背後的藍營大老「CK楊」楊建綱，更是直接浮上檯面，在臉書稱「不存在8000億、9000億的自我設定；有文件、有內容；有報價、才能審查。所以、金額根本不是問題核心，在野黨不該被迫自我捆綁，程序合法與戰略合理才是核心」有青壯派藍委不滿表示，CK楊以為自己是誰，可以自己分享觀點但憑什麼管立委，過去其他人的金主也不會這麼囂張。另據中部藍營人士透露，中常委李中擬於今日中常會上開砲，「面諫」鄭麗文軍購版本應採取6000至8000億版本。不過李中會後向《NOWNEWS今日新聞》表示，他是看到美伊戰爭，認為戰爭有新型態，弱小的伊朗透過無人機超高音速導彈也可以把美國27個軍事基地打得悽慘，認為在商購的武器購買上應多加強。針對軍購金額，李中說幾千億當然有一定增加額度，但不可能空白授權，要買什麼東西應該要有實質內容，建議除了3500億外，要增加商購要有實質內容。文傳會副主委尹乃菁則表示，中常委關切買什麼、買多少、是否符合需要？鄭麗文回應時強調會嚴格把關、專業負責提出黨版草案，讓國人看到國民黨長期執政經驗，軍購都是國民黨執政時期採購完成，最值得國人跟美國信賴，在國家安全前提下不打折扣。