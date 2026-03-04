我是廣告 請繼續往下閱讀

繼遭爆疑似內線交易，有意參選縣長的新竹縣副縣長陳見賢今（4）日再被《上報》爆料，其在縣議員與副縣長任內，長期用公款補助妻子陳玉貴擔任理事長的「新竹縣竹北市家和幸福發展協會」至少300萬元，涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》。《上報》今披露，在2011至2018年間，該協會獲得新竹縣社會處310萬元補助，其中至少有2筆是陳見賢議員任內的指定建議款，恐已違法。對此，陳見賢辦公室回應，依據《公職人員利益衝突迴避法》第10條第1項、第14條第1項第3款規定，該款項並無違反《公職人員利益衝突迴避法》的問題，一切經得起司法檢驗。陳見賢辦公室並指出，對於自己在選舉階段所遭遇的諸多抹黑攻擊深感遺憾，將委請律師進行法律行動。根據《上報》內容，該補助款較具爭議的是，陳見賢時任議員身份，陳玉貴又具有協會理事長身份，除了沒有避嫌繼續申請縣府補助款之外，2018年陳見賢任職副議長，他更以議員的「指定建議款」，補助該協會2項活動，各獲核定2萬元。值得注意的是，光是「防範一氧化碳中毒安全宣導」活動，該協會就同時獲得10位議員的指定補助款，合計20萬元。儘管陳見賢火速澄清，《上報》仍指出，根據監察院揭示，若是議員的關係人（例如配偶、子女等）向縣、市政府申請相關補助，或是用議員身份建議補助款用來補助該關係人，恐已經違反《公職人員利益衝突迴避法》，將會由監察院裁處罰鍰。