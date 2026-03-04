日本大阪府南堺署刑事課一名52歲警部補（位於警部之下、巡查部長之上），在本月2日處理一起命案時，竟然鬼迷心竅從死者家中偷走現金1011萬日圓（約台幣210萬元）。該警員遭檢舉之後承認犯案，被以「侵佔遺失物罪」移送法辦。
案發經過：處理獨居老人死亡案時下手
根據讀賣新聞報導，該名警員在本月2日中午，前往堺市南區的一處集合住宅，處理一名70多歲獨居男子的非自然死亡事件。他在與部下共同勘查現場時，趁隙帶走了留在房內的巨額現金。
據大阪府警透露，早在去年6月就接獲檢舉，指稱該警部補「曾在非自然死亡案件現場竊取現金」，但由於未能掌握具體時間與地點，因此一直在私下進行調查。
辦公桌搜出千萬現鈔
在此次事件發生之後，警方首次對該名警部補進行訊問。由於其承認犯行，警方於3日搜查其署內辦公桌，並在其中發現1011萬日圓現金。
警方研判他可能多次重施故技，目前正擴大調查。
職務背景
該名男子於 2024 年 3 月調派至南堺署，擔任刑事課負責重大暴力犯罪（如殺人案件）的「強行犯係」警部補。在地方警察署中，此職位通常擔任現場指揮官，因此有頻繁出入各類刑案及死亡現場的機會。
大阪府警後續以涉嫌「侵佔遺失物」罪名，逮捕了該名警部補。該警部補在調查中已承認犯行，並供稱「一時鬼迷心竅」。
大阪府警監察室長國井榮次對此發表評論：「這是身為警察絕不容許的行為。我們將根據調查結果予以嚴正處置。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據讀賣新聞報導，該名警員在本月2日中午，前往堺市南區的一處集合住宅，處理一名70多歲獨居男子的非自然死亡事件。他在與部下共同勘查現場時，趁隙帶走了留在房內的巨額現金。
據大阪府警透露，早在去年6月就接獲檢舉，指稱該警部補「曾在非自然死亡案件現場竊取現金」，但由於未能掌握具體時間與地點，因此一直在私下進行調查。
辦公桌搜出千萬現鈔
在此次事件發生之後，警方首次對該名警部補進行訊問。由於其承認犯行，警方於3日搜查其署內辦公桌，並在其中發現1011萬日圓現金。
警方研判他可能多次重施故技，目前正擴大調查。
職務背景
該名男子於 2024 年 3 月調派至南堺署，擔任刑事課負責重大暴力犯罪（如殺人案件）的「強行犯係」警部補。在地方警察署中，此職位通常擔任現場指揮官，因此有頻繁出入各類刑案及死亡現場的機會。
大阪府警後續以涉嫌「侵佔遺失物」罪名，逮捕了該名警部補。該警部補在調查中已承認犯行，並供稱「一時鬼迷心竅」。
大阪府警監察室長國井榮次對此發表評論：「這是身為警察絕不容許的行為。我們將根據調查結果予以嚴正處置。」