民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議未歇。平面媒體披露，公部門近期擬向法院提出「當選無效之訴」，拒絕「黑牌」立委。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（3）日發文表示，若藍白持續卡住中選會人事案，恐導致中選會無法開會，甚至可能影響民眾黨6位遞補立委的資格。張育萌在臉書發文表示，藍白為了不讓李貞秀被提「當選無效」，卡住中選會名單不審，現在可能害到 6 位民眾黨遞補立委通通無效。張育萌指出，2023 年，李貞秀登記為民眾黨的不分區立委候選人，但她當時還沒完成註銷中國戶籍，也就是同時擁有兩岸的「雙重戶籍」，這違反了《兩岸人民關係條例》的參選資格。張育萌續指，李貞秀的問題是「登記時就資格不符」——按照《選罷法》規定，其他有登記參選的不分區政黨，都可以對她提起「當選無效之訴」，除了政黨外，中選會或檢察官，也可以對她提起當選無效之訴。中選會表態，要不要提當選無效之訴，必須提到委員會議決定，張育萌表示，問題來了，中選會現在只剩4位委員。但依法至少要有5位委員才能開會。張育萌指出，去年12月，行政院就已經提名主委游盈隆、副主委胡博硯，還有另外 5 位委員名單，送到立法院，但立法院卡住中選會名單，不投票通過。只要藍白繼續擋中選會人事案，消極不審查，中選會就補不足人數，也就永遠無法決定要不要對李貞秀提告。然而，張育萌提到，中選會人事案被卡有個更大的後座力，就是民眾黨因為兩年條款，遞補的 6 位立委，其實依法中選會要在 15 天內公告，問題是，藍白一直當薪水小偷，不排審中選會名單，所以中選會現在人數不足、無法開會，至今也就無法公告民眾黨 6 位遞補的立委。張育萌直言，藍白繼續因為李貞秀一個人，再擋中選會名單不審，最後可能搞到民眾黨遞補的立委通通無效，「有夠好笑，耍小聰明砸自己腳。偷雞不著蝕把米。」