我是廣告 請繼續往下閱讀

什麼是「熔斷」？為什麼要設計「熔斷」機制？

美股的熔斷機制

日本的熔斷機制

韓國的熔斷機制

中國的熔斷機制

台灣的熔斷機制

中東戰火延燒讓全球股市承壓，亞洲股市更成為重災區，市場恐慌情緒發酵，讓韓股今（4）日繼續重挫，再度觸發「熔斷」機制，韓國綜合股價指數KOSPI大跌10％，台股也下殺超過1400點，投資人一片哀鴻遍野。到底什麼是「熔斷」？對股市交易有何影響？本文帶你快速掌握。股市「熔斷」是指在交易時間中，個股價格或大盤價格波動幅度達到某個限定目標，個股或大盤就會暫停交易一段時間，如同「保險絲」一樣，在電流過大時候熔斷。熔斷機制就像是一種保護裝置，讓市場能夠暫時冷卻，降低投資人在波動劇烈時的盲目跟風行為，減少恐慌式交易，維護市場運作的穩定。「熔斷」機制最早是由美國的紐約股票交易所在1987年提出，美股在1987年10月19日單日暴跌超過20％，引發監管機構重視，為了避免類似股災再度發生，因此設計出熔斷機制。針對大盤部分，標普500指數在盤中下跌達7％、13％、20％時，將分別暫停交易15分鐘、15分鐘以及休市，但若發生在收盤前35分鐘內，則前兩階段熔斷不會觸發，若達到第三階段，也就是下跌達20％，則依舊會直接休市。前兩階段熔斷在同一個交易日內只會觸發一次，跌到7％觸發熔斷後，即使之後在7％拉鋸來回也不會再度暫停交易。針對個股部分，美股設有即時價格區間限制（LULD），如果某支股票在5分鐘內的價格波動超過了特定百分比，通常是5％或10％，根據股價與流動性而定，則該支個股會先進入15秒的「限價期」，如果15秒內價格沒回到正常區間，就會暫停交易5分鐘。日股沒有大盤的熔斷機制，而是僅針對個股價格波動設限，在期貨市場方面，以日經225期貨為例，交易所會依據前一個交易日的結算價設定漲跌幅區間限制，通常為上下8％，也可擴大至上下12％或16％，當價格波動超出該範圍時，就會觸發暫停交易。針對大盤部分，當韓國綜合股價指數（KOSPI）指數跌幅達8％、15％、20％時，將分階段啟動熔斷機制暫停交易，前兩階段會暫停20分鐘，第三階段則直接提前收盤，與美國的制度類似。另外，韓國還有一種「Sidecar」機制，當期貨價格波動過大，通常是上下5％，且持續超過特定期間時，將暫停交易5分鐘。中國A股曾在2016年短暫實施大盤熔斷機制，但因為造成了意料之外的市場恐慌，僅僅上路4天就宣布暫停，至今尚未恢復。當時中國A股的熔斷機制為跌幅達5％，暫停交易15分鐘；跌幅達7％，直接提前收市。而在個股方面，中國A股根據不同個股性質設有不同的漲跌幅限制，實際上起到了類似熔斷機制的緩衝作用。大盤方面沒有「熔斷」機制，而在個股方面，上市櫃個股有漲跌幅限制，上下10％就會觸及漲停價與跌停價，超過即無法交易，間接具有「熔斷」效果。興櫃股票的「熔斷」機制，則是當交易時間內個別股票成交均價與前一營業日的成交均價差距達50％以上時，即暫停該檔股票的交易直到當日交易時間結束。