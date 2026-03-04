今（4）日驚蟄節氣到，受華南雲雨區以及東北季風影響，各地明顯降溫、且全台有短暫陣雨機會。中央氣象署表示，玉山氣象站清晨有降雪，到了中午11時50分至12時50分出現再度降雪，不過降雪落到地面就融化無積雪。
玉山降雪了！持續一小時、無積雪
氣象署表示，在水氣與溫度配合，今（4）日3500公尺以上高山有降雪或固態降水的機率，高山路面易結霜或積冰，請特別注意安全。
而玉山氣象站中清晨以及午11時50分至12時50分出現降雪，不過目前無積雪。
華南雲雨區影響水氣多，各地濕涼
氣象署表示，今（4日）受華南雲雨區影響，各地都有短暫陣雨的機會，入夜之後基隆北海岸、東北部地區及中部山區降雨量增加，可能有局部較大雨勢發生的機率，外出請記得攜帶雨具。
氣溫方面，東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫為14至16度，其他地區為17至19度，感受濕冷，而白天高溫在中部以北及宜花為18至20度，南部及臺東為23、24度，感受仍偏涼，外出請多加件外套注意保暖。
資料來源：中央氣象署
