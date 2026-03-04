2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）預賽，即將於明（5）日在東京巨蛋點燃戰火，中華隊首戰將在3月5日中午對上澳洲，爭取晉級8強的重要開門紅。旅日達人林氏璧提早抵達東京巨蛋，並在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文分享，現場外高掛各國王牌球星的巨幅旗幟，中華隊選手卻未列其中，引發網友熱議。對此，不少網友直言，上次12強海報也是不見台灣，但最終仍贏得勝利，結局就讓成績說話，也有人認為，經典賽由MLB主辦，宣傳以大聯盟球星為主屬正常現象，不必想太多。
經典賽明預賽開打！東京巨蛋「掛各國王牌旗幟」 不見中華隊惹議
林氏璧昨日發文表示，目前東京巨蛋外已經懸掛著各國王牌選手的旗幟，日本隊由大谷翔平與山本由伸領銜，其他國家也推出代表性巨星，包括韓國隊李政厚、墨西哥隊Randy Arozarena、委內瑞拉隊Ronald Acuña Jr.以及美國隊「法官」Aaron Judge，幾乎清一色為美國職棒大聯盟（MLB）球星，卻唯獨沒有任何一面屬於中華隊選手。
林氏璧直言，雖未見台灣球員身影，但上屆12強賽時中華隊同樣不被看好，最重要的仍是場上表現。他鼓勵選手不要背負過多壓力：「努力拚，打出4場燦爛之戰，不要有遺憾，我們都挺Team Taiwan。」
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「這些布條什麼的都是虛的，最後的獎杯才是真的啦」、「因為台灣每一位都是王牌」、「我們是用實力說話，台灣無敵，台灣會贏」、「必贏的公式來了」、「球打了，認識我們台灣的球棒就知道了」。
對於沒有台灣球星掛上宣傳旗幟，不少球迷分析，經典賽由MLB主辦，宣傳素材自然以大聯盟現役或具國際知名度球員為主；目前台灣確實缺乏站穩大聯盟舞台的代表性巨星，因此未被選入宣傳主視覺屬於可預期情況，「正常啊！我們沒有大聯盟選手，努力打上去就是了。」
經典賽中華隊首戰對澳洲！徐若熙掛帥先發：8強門票開搶
經典賽預賽將在明日正式開打，中華隊本屆被分在C組，與日本、韓國、澳洲、捷克同場競逐兩張8強門票。首戰對手澳洲，確定由旅日投手徐若熙掛帥先發，徐若熙日前在台日交流賽代表軟銀出戰中華隊，主投3局僅被敲1安無失分，最快球速飆至158公里，期盼能搶先替台灣奪下關鍵分數。
總教練曾豪駒則直言，首戰對團隊氣勢至關重要，「第一場就是決戰」，必須全力搶勝，同時希望球員在世界級舞台上盡情享受比賽，「不管對哪一隊都是全力以赴，一場一場拿下來。」
2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 vs 澳洲
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國
資料來源：臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」
我是廣告 請繼續往下閱讀
林氏璧昨日發文表示，目前東京巨蛋外已經懸掛著各國王牌選手的旗幟，日本隊由大谷翔平與山本由伸領銜，其他國家也推出代表性巨星，包括韓國隊李政厚、墨西哥隊Randy Arozarena、委內瑞拉隊Ronald Acuña Jr.以及美國隊「法官」Aaron Judge，幾乎清一色為美國職棒大聯盟（MLB）球星，卻唯獨沒有任何一面屬於中華隊選手。
林氏璧直言，雖未見台灣球員身影，但上屆12強賽時中華隊同樣不被看好，最重要的仍是場上表現。他鼓勵選手不要背負過多壓力：「努力拚，打出4場燦爛之戰，不要有遺憾，我們都挺Team Taiwan。」
對於沒有台灣球星掛上宣傳旗幟，不少球迷分析，經典賽由MLB主辦，宣傳素材自然以大聯盟現役或具國際知名度球員為主；目前台灣確實缺乏站穩大聯盟舞台的代表性巨星，因此未被選入宣傳主視覺屬於可預期情況，「正常啊！我們沒有大聯盟選手，努力打上去就是了。」
經典賽預賽將在明日正式開打，中華隊本屆被分在C組，與日本、韓國、澳洲、捷克同場競逐兩張8強門票。首戰對手澳洲，確定由旅日投手徐若熙掛帥先發，徐若熙日前在台日交流賽代表軟銀出戰中華隊，主投3局僅被敲1安無失分，最快球速飆至158公里，期盼能搶先替台灣奪下關鍵分數。
總教練曾豪駒則直言，首戰對團隊氣勢至關重要，「第一場就是決戰」，必須全力搶勝，同時希望球員在世界級舞台上盡情享受比賽，「不管對哪一隊都是全力以赴，一場一場拿下來。」
⚾️3/5 11:00 中華 vs 澳洲
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國
資料來源：臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」
更多「2026經典賽」相關新聞。