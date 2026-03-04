三星S26系列今（4）日公布台灣售價和預購方案，預計3月18日上市。這次漲價幅度不小，有3000~5000元不等的漲幅，S26 入門機漲最兇512GB 一口氣漲了5000 元，是全系列中調幅最高的。S26 Ultra 漲幅相對保守，256GB 僅微調 1000 元，但512GB、1TB都跟著變貴3000元。

▲一表格看完S26系列漲價幅度。（圖／AI製圖）
三星S26系列預購、上市日期

預購日期：3月4日16:00～3月11日

上市日期：3月18日

三星S26系列預購方案

於全台指定通路預購並於4月14日前完成取機，購買Galaxy S26 Ultra、S26+｜S26 256GB，不加價享容量升級至512GB；購買Galaxy S26 Ultra 512GB，加價3000享容量升級至1TB。

🟡Galaxy S26 Ultra售價

256GB／售44900元

512GB／售50900元

1TB ／售59900元

上一代Galaxy S25 Ultra價格

256GB／售43900元

512GB ／售47900元

1TB ／售56900元

Galaxy S26 Ultra 重點內容

搭載專為 Galaxy 量身訂製的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，NPU 、GPU 、散熱都有效提升。6.9 吋 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，全球首創 Privacy Display 智慧防窺，從側面看螢幕變暗保護隱私，內建 S Pen。

相機部分，配置2 億畫素主鏡，大光圈進光量 +47%2億畫素主鏡頭，具備5000萬畫素5倍長焦、5000萬畫素超廣角支援100倍變焦。電池維持5000mAh ，加入60W 有線快充30 分內可充電75%、25W 無線；Wi-Fi 7、藍牙 6.0、UWB、雙 Nano-SIM + eSIM。

▲三星Galaxy S26 Ultra獨佔「智慧防窺」功能，採用電子防窺的概念，用戶不用再額外貼實體防窺保護膜就能有相同效果。（圖／翻攝官網）
🟡Galaxy S26+售價

256GB／售37900元

512GB／售43900元

上一代Galaxy S25+售價

256GB／售34900元

512GB／售38900元

◾Galaxy S26+重點規格

6.7吋QHD+螢幕

4900mAh電池

1–120Hz更新率

5000萬畫素主鏡頭

前鏡頭1200萬畫素

🟡Galaxy S26售價

256GB／售30900元

512GB／售36900元

上一代Galaxy S25售價

256GB／售27900元

512GB／售31900元

Galaxy S26重點規格

6.3吋FHD+螢幕

4300mAh電池

1–120Hz更新率

5000萬畫素主鏡頭

前鏡頭1200萬畫素

資料來源：三星

▲三星公布26系列在台灣售價。（圖／記者周淑萍攝）
