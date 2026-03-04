我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（右）抗癌成功，潘若迪哭泣送上擁抱，真摯友誼令人動容。（圖／記者朱永強攝影）

沈玉琳左手輸血、右手打抗生素！潘若迪痛哭獻擁

▲夏語心（左起）、沈玉琳及阿喜攜手主持《黑白威廉Fighting》。（圖／公視台語台提供）

《黑白威廉Fighting》11組人馬助陣 創新再創新

58歲藝人沈玉琳今（4）日出席《黑白威廉Fighting》開播記者會，抗癌成功眾人動容，期間一直陪伴在旁的好友潘若迪也驚喜現身，力挺給予鼓勵，2人在台上相擁而泣，沈玉琳回憶道，當時住院期間，左手在輸血，右手在打抗生素，潘若迪握著自己的手打氣，情景永生難忘，更不忘幽默再提「老保母」趣聞，惹得全場又哭又笑。沈玉琳在台上分享《黑白威廉Fighting》拍攝心得，話講到一半，潘若迪驚喜現身，手拿鮮花要來祝福對方，2人不發一語直接相互擁抱約10秒，全場看得動容，沈玉琳眼眶含淚地回憶道，「他每天念經回向給我，每天都傳影片給我，從來沒有斷過，這點我是很感動！」潘若迪見沈玉琳，感嘆生命的長度沒有意義，活得健全才是可貴之處，「老沈啊，看到他在台上那一面，我一直都陪在他身邊，我知道他私下的那一面是怎麼樣」，沈玉琳補充說，當時住院期間，左手在輸血，右手在打抗生素，潘若迪握著自己的手鼓勵打氣，情景永生難忘。潘若迪直呼，身旁多年朋友生重病，如此難受，不過正因如此，身旁的人心態才更重要，沈玉琳說，「在加護病房，沒辦法洗澡，他有多感人，還要派老保母來幫我洗⋯⋯」再提往年潘若迪與老保母的趣聞，惹得全場發笑，潘若迪也幽默回道，「只有他才能找得到老保母！」公視台語台持續打造創新綜藝版圖，《黑白威廉Fighting》不只是一檔外景節目，更是一場深入台灣各地鄉鎮的人情探索。由沈玉琳領軍主持團隊，搭乘全透視移動攝影棚走遍全台，透過零死角鏡頭記錄沿途風景與突發互動，每一站挖掘屬於地方與來賓的真實故事。首集話題十足，邀請啦啦隊女神李雅英、夏語心與阿喜，一同走訪黃鐙輝的家鄉雲林虎尾，挑戰他兒時常玩的遊戲「灌杜伯仔」，笑料百出。節目結合地方特色與民俗文化，為各鄉鎮打造專屬趣味競賽，從溫馨訪談到熱血對決，讓藝人與在地鄉親組隊挑戰，玩出笑聲與情感，後續邀請蘇晏霈、郭子乾、丁寧、林柏妤、孫淑媚、梁赫群、小禎及林襄輪番助陣，每一集都因不同家鄉背景碰撞出全新火花。《黑白威廉Fighting》於3月7日起，每週六晚間8點在公視台語台首播，晚間10點於DAYDAY台語台YouTube頻道上架，邀請觀眾一同看見台灣。