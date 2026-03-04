我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨黨徽中間是台灣地理形狀，外圈則是由色塊組成，民進黨桃園市議員許家睿3日在社群平台Threads上分享的色塊的設計意涵，竟是由不同角度的台灣組成，讓許多網友十分感動，貼文獲得逾3萬愛心。許家睿3日在Threads發文分享民進黨黨徽的冷知識，從照片中可以看到，民進黨的黨徽中間是一個台灣，外圍的圓圈則由形狀不規則的不同色塊組成，上面寫著「民主進步黨 Democratic Progressive Party」。許家睿配文表示，「你知道嗎？民進黨黨徽上的每一個色塊都是一部分的台灣！」，從附上的另一張圖可見，每個色塊其實是將台灣旋轉成不同角度，將它們組成圍繞台灣的圓。貼文一出，累積逾3萬愛心，網友們紛紛留言表示，「看懂之後真的會起雞皮疙瘩。把台灣拆解再環繞起來，感覺就像在說：不管我們被打散到哪裡，大家最後都還是圍在一起。這設計真的很有台灣人的韌性」、「看似簡單的圖形背後往往藏著複雜的邏輯與隱喻，這正是為什麼我們需要設計理念來補足視覺外的故事。藏了十幾年的細節被發現，正說明了好的設計禁得起時間推敲」、「不管你什麼立場，這設計師當初藏細節的手法真的有夠細」、「當年要幫忙輸出，拿到原始檔打開的時候也是嚇一跳」。