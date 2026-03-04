我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇再爆緋聞，傳出民進黨秘書長徐國勇知悉後相當不滿，還傳出黨主席賴清德可能開鍘王定宇的中常委資格。對此，民進黨立委、中常委王世堅今（4）日認為，可以，但若為此事要拔去中常委，要有一定的程序，因此他認為只是傳言。王定宇被爆，與愛爾麗集團創辦人常如山紅粉知己劉怡萱，同進同出且過夜，引發政壇討論；王強調，與太太在去年2月底，協議簽字解除婚姻關係，並沒有婚內發生不正當的事情。傳出賴清德可能開鍘王定宇的中常委資格，王世堅下午受訪時表示，王定宇的事，他完全不清楚內容，現在國家國事如麻，這與國家政策、公共利益無關，就屬於王定宇個人私事，要由王個人負責、答覆。王世堅提到，若為此事要拔去王定宇的中常委，「可以，但必須有一程序」，因為黨的中常委，是由選員票選出來的，由下而上票選而出的中常委、代表全體黨的黨員同志，既然是由這麼困難、繁複的程序選上，把王解職一定要有一定的程序，「我想可能就只是傳言吧！」王世堅說，黨主席可以對此事發表看法、約束黨員、做道德號召，也能也有好惡，但主席決定要從嚴辦理、處理，也要經過一定的程序，比如召開中執會、中評會，才能檢討、決定。此外，由於王定宇緋聞掀起討論，王世堅過往與樁腳女兒的感情事，也引起網友討論，王世堅則打斷記者提問，直呼「我已經被槍斃十幾次，這已經十幾年前的事情，我就不要浪費大家時間」。