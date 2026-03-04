我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許維恩社群最新貼文湧入粉絲關心。（圖／IG@sharon701111）

44歲女星許維恩去年11月確診乳癌一期，為了陪年幼的女兒好好長大，她選擇切除雙邊乳房在做重建手術，今（4）日剛完成手術的她公開談及生病一事，因除了老公與姊姊外，就連她的父母都不知道許維恩的病情，消息曝光後掀起許多關注，而她社群抱著女兒的影片也湧入許多粉絲為她加油、讚她是「勇敢的媽媽。」許維恩上週在社群上傳和姐妹的聚會影片，影片中她抱著年紀還很小的女兒，和好友一起到自己喜愛的牛排餐廳享受大餐。今日她的病情曝光後，許多粉絲紛紛到貼文留言區為她打氣，「勇敢的媽媽，妳好棒，要平安健康，好好陪女兒長大，永遠支持妳喔」、「祝您早日康復，順心」、「偉大且勇敢的媽咪」、「祝你早日康復。」許維恩今日曝光自己去年11月健檢時查出乳癌的消息，她透露自己其實沒有家族病史，不過在檢查期間發現惡性腫瘤的變化速度非常快，雖然只有單邊乳房罹癌，不過考量到未來可能復發因素、加上女兒年紀尚小，因此她決定切除雙邊乳房並進行重建手術。許維恩透露，自己在得知病情當下並不慌張，反而想到女兒年紀還很小，「我所有的擔心，都是關於她，正因為是母親，反而沒有時間軟弱，只有把身體照顧好，才能好好陪伴女兒長大。」切除與重建手術長達10多個小時，老公王家梁全程在外守候，她說，這場意外反而讓彼此更珍惜當下，也更懂得把健康放在第一位。