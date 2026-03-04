我是廣告 請繼續往下閱讀

去年震驚體育、教育、醫界的台師大女足抽血案，抽血案研究教授陳忠慶因為違法被停聘3年，今（3）日卻傳出又開始上課。教育部表示，已經要求學校暫停安排陳師授課，並限期補正報教育部。台師大則說，教師停聘處分須經主管機關核定後才生效，此案行政程序仍在進行中。台師大去年女足案因為被抽血換學分、非醫事人員抽血行為引發爭議，其中研究計畫主持人、台師大教授被認定《人體研究法》被停聘3年。，不過，今日《知新聞》報導，陳忠慶卻重新開始上體育課。台師大指出，日前經教師評審委員會審議，決議停聘3年，並已依法進行報請教育部核定的程序。教育部日前函復請台師大補充相關資料，目前正依程序辦理資料補正，並將依規定重新提送教師評審委員會審議。教育部表示，已經針對陳忠慶違反人體研究法予以裁罰，因此其違反學術倫理，殆無疑義。台師大經三級教評會決議停聘陳師三年。雖為完備正當法律停聘程序，教育部去年11月已函請台師大於兩個月內補正資料，但學校迄今未完成。在此之前，學校仍不應再行就陳師進行排課。教育部已經要求學校暫停安排陳師授課，並限期補正報部。台師大指出，依現行相關法規，教師停聘處分須經主管機關核定後始生效，因此行政程序仍在進行中。已依主管機關指示，請系所針對陳忠慶本學期相關課程進行檢視與調整，妥為規劃授課及相關教學配套措施，安排適當師資支援課程或協助指導，以確保學生修課、學習及畢業規劃不受影響。