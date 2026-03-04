父母遺產分配一直是世紀難題，有人好奇，如果爸媽遺產都不留自己，可以在爸媽年老時不扶養他們嗎？恩典法律事務所律師蘇家宏對此表示「可以」，關鍵就在爸媽是否有財產。 蘇家宏律師指出，如果父母名下還有財產，代表他們還有能力可以照顧自己，但如果是父母已經沒有財產，子女就需要承擔扶養責任。
父母有財產 子女沒有扶養義務
經常有人會有疑問，如果未來父母的遺產，決定不留給自己，那他可以在父母年老時不扶養嗎？恩典法律事務所律師蘇家宏在臉書粉專解答，「當然可以」，如果爸媽有遺產不留讓子女繼承，那就代表爸媽還有財產，法律上規定，若爸媽自己有財產，能用自己的財產負擔生活費，子女當然就不用盡扶養義務。
不過律師蘇家宏也指出，如果爸媽沒有財產可以好好照顧自己，子女就會有扶養的義務。而假設爸媽有財產，子女沒有扶養他們的話，爸媽可以告子女未盡扶養責任嗎？蘇家宏表示，這個狀況當然可以提告，不過通常是告不成，除非爸媽完全沒有錢，子女才需要扶養。
若對子女不聞不問 可請求減輕、免除扶養責任
另外，蘇家宏律師表示，若是爸媽在子女小的時候，沒有盡到扶養責任，像是只養孩子到9歲，後續就不聞不問，父母年老後沒有財產，無法自己負擔生活，又想要子女回來扶養他們，這時候子女可以主張父母沒有盡100％扶養照顧責任，現在也可以請求減輕或免除扶養父母的責任。蘇家宏提醒，法律只是讓實務上依據，親情還是要互相，彼此都為對方著想，才會有善的循環。
蘇家宏律師先前也提到，法律上其實有扶養順序，依序是直系血親卑親屬及夫妻、直系血親尊親屬、家長、兄弟姐妹、家屬、子婦及女婿、夫妻之父母，如果不是血親，需要有同居事實。直系血親卑親屬意思就是子女、孫子女、外孫子女、曾孫子女等，合法收養的子女也是屬於直系血親卑親屬。
資料來源：律師蘇家宏
