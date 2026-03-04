我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府率全國之先，以地方政府身分舉辦「研商美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會」，市長盧秀燕指出，全世界面臨關稅與能源的變動，台灣產業不怕競爭，最怕不確定性，訂單沒辦法下。她呼籲中央政府化被動為主動，廣開公聽會了解業界需求，不要只有喊話式的安撫，並提出退稅指引等配套措施。她也會利用赴美國訪問的機會，就關稅議題蒐集業者意見，向美方發聲。盧秀燕表示，關稅、能源兩大嚴峻考驗，帶給台灣產業、經濟衝擊與傷害，台中是中部產業的龍頭城市，相關生產研發製造業最多，市府拋磚引玉召開公聽會，就兩議題聆聽業者意見，希望將業者的心聲與訊息送到全國，讓政府跟所有產業界站在一起共度難關。盧秀燕親自主持會議，邀集台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣手工具工業同業公會等代表座談，江啟臣、楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等5人藍委也列席參加。她表示座談會原以關稅為主題，但這兩天碰到美伊戰爭爆發，能源問題更加嚴重，立委黃健豪在質詢經濟部時，已證實台灣油氣能源只能用到3月份，對產業、經濟、民生是極大衝擊。因此座談會不僅限於關稅，也要討論能源議題。盧秀燕最後做結論時表示，台灣業界不怕國際競爭，目前最大問題就在不確定性，導致國外訂單沒辦法下，台美ART（對等貿易協定）是否有效，大家都很存疑。全世界都面臨變動，很多國家採取積極有效的作為，但中央仍在等待、觀望，業界希望政府化被動為主動，而且不要喊話式的安撫，而是採取具體行動。盧秀燕建議政府廣開公聽會，真正了解業界的困難、心聲與建議，並根據公聽會內容制定相關協助與配套措施。她重申希望政府提出退稅指引，由跨國的商業律師來協助業界處理退稅與官司等問題。盧秀燕說，這不只是賴政府的危機、產業界的危機，更是台灣的危機。下星期她將訪美，相信美國政府也想了解台灣內部的狀況，自己希望將最完整、最準確的聲音傳達給美國，攜手共同解決亞太、印太地區經濟及產業的問題。