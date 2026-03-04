我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊首戰澳洲，袋鼠軍團推派「眼鏡俠」左投威爾斯（Alex Wells）先發，蔡阿嘎宣告將成為澳洲、日本、韓國與捷克的「最死忠球迷」，反向應援掀起場邊話題。（圖／記者葉政勳攝）

▲WBC經典賽中華隊東京巨蛋練習日，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）展示慶祝手勢。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明（5）日將於東京巨蛋正式點燃戰火。正當中華隊嚴陣以待、全台球迷集氣之際，場外一股讓台灣球迷「又愛又怕」的神秘力量也正式空降東京！知名YouTuber蔡阿嘎將再度發揮著名的「反指標」威力，不僅自備對手的球衣跨海「做法」，更表態將全力支持澳洲、日本、韓國與捷克，試圖用最另類的神秘力量，將中華隊一路「拐」進邁阿密決賽圈。在東京巨蛋場外接受訪問時，蔡阿嘎原本差點拿錯成中華隊球衣，隨後立刻在鏡頭前秀出他精心準備的「法器」，日本隊的專屬戰袍。「看到沒有，日本戰袍！而且我們這一次三本柱球衣都買好了！」蔡阿嘎一邊展示一邊笑著說。當被問到這次中華隊克敵制勝是不是就靠他了？他則謙虛地收起玩笑態度：「其實也沒有啦，還是要靠球員的努力啦，我只是在旁邊做一些小法事而已啦！」深知自己在體育賽事中擁有強大「反指標」屬性的蔡阿嘎，這次決定將這個特異功能發揮到極致。他霸氣宣告，在C組預賽中，他將成為中華隊所有對手的最死忠球迷，要用力幫澳洲、日本、韓國及捷克加油。蔡阿嘎更大膽預言，中華隊將在東京巨蛋拿下傲人的四戰全勝，以C組第一之姿強勢揮軍美國邁阿密。儘管表面上瘋狂「發功」支持對手，但蔡阿嘎對中華隊的真心依舊藏不住。他感性地表示：「中華隊一直都是我們台灣人的驕傲！不管後來成績怎麼樣，我們相信一定可以拿到很好的成績。場上的表現國人都非常期待，只要你們賣力打球，我們會用力幫你們應援！」此外，中華隊今年改採全新的「拍手」應援姿勢時，蔡阿嘎立刻在鏡頭前現學現賣，並對著鏡頭向全台球迷熱血喊話：「一直拍！一直拍！一直上壘一直拍！拍到雙手都瘀青！」