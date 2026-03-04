「2026台灣燈會在嘉義」於已於嘉義縣政府前廣場正式登場，更有「超級瑪利歐星燦嘉年華」加持，吸引全台民眾前往。想看燈會在當地住宿一晚最是愜意，嘉義各飯店都有優惠專案推出，像是嘉義福容voco酒店就表示，即日起推出「房價可折抵千元並贈千元餐飲抵用金」活動，折扣下來四人同行，人均千元有找。天成文旅-繪日之丘則有「嘉義市振興金 6000元三天兩夜住房專案」，換算下來每人含早餐750元。
🟡「嘉義福容voco酒店」住房優惠：
嘉義福容voco酒店提到，此次優惠活動即日至6月30日推出，入住「高級客房 二大床」每晚僅需4699元，已較官網價格折抵1000元，入住後更額外贈送 1000 元 JOIN'S CAFÉ & BISTRO 抵用金，若四人同行分攤，平均每人只需 925 元。
專案限平日入住（週日至週五），週六及國定假日不適用；抵用金須於入住期間內於酒吧消費使用完畢，不找零、不得換現金，烈酒及瓶裝紅酒不適用，連續住宿同一專案者，抵用金以每晚為單位各別贈送，不得累積使用。嘉義福容voco酒店強調，台灣燈會展區距離酒店車程僅需約20分鐘，交通實屬便利。
🟡「天成文旅-繪日之丘」住房優惠：
天成文旅-繪日之丘祭出超值優惠，也是從即日起至6月30日，推出「嘉義市振興金 6000元三天兩夜住房專案」。凡於週一至週四入住親子三人房或溫馨家庭房，即可享三天兩夜優惠價6000元，專案包含翌日豐盛早餐與嘉義在地特色消夜美食，換算二泊四食平均每人每晚最低僅需750元。
專案期間提供翌日豐盛早餐與消夜無限嘗，晚間供應多達16道融合傳統風味與嘉義特色的餐點，包括魯熟肉、古早味苦茶油雞、主廚嚴選砂鍋魚片、鮮甜虱目魚海產粥、手工爆漿包、古早味麵茶及多款精選飲品。
🟡「阿里山賓館」住房優惠：
阿里山賓館位於海拔2274公尺，入住房客可盡賞壯闊的自然奇景，近日更推出「雲端之森」客房，全新打造再升級6間森林、雲霧的客房，採自然光灑落的落地窗設計，每間客房皆設置獨立式浴缸，讓杉柏生態直接映入眼簾，其中兩間客房特別設計獨立專屬陽台，直接迎向遼闊無邊的森林、雲霧、晨曦。
阿里山賓館表示，除了台灣燈會，2026年「阿里山花季」將於3月10日至4月10日盛大展開，屆時，園區裡各品種的櫻花也接力綻放。阿里山賓館此次以「春櫻森活·詩意春光」為主題活動，搭配櫻花主題特色客房，入住2026年全新升級頂樓雲端之森客房、套房、日和雙人房等，各式房型中目前最低價為貴賓雙人房一晚1萬5000元起。
🟡2026台灣燈會亮點介紹：
今年台灣燈會在嘉義縣舉行，有相當多亮點，像是今年主燈跳脫傳統生肖框架，改以嘉義著名的阿里山神木為創作核心；另攜手「超級瑪利歐」主題，已搶先看過的民眾驚呼「簡直堪比大阪環球影城」；另還有之前在大阪世博TECH WORLD特展（台灣館）也將在現場展出。
此外，3月5日至8日設有世界棒球經典賽直播應援區，3月7日更將舉行「Team Taiwan」夜間遊行。
2026嘉義「台灣燈會」資訊一覽：
時間：3月3日～3月15日
地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域
官網：「2026台灣燈會在嘉義」
資料來源：嘉義福容voco酒店、天成文旅-繪日之丘、阿里山賓館、2026台灣燈會在嘉義
我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義福容voco酒店提到，此次優惠活動即日至6月30日推出，入住「高級客房 二大床」每晚僅需4699元，已較官網價格折抵1000元，入住後更額外贈送 1000 元 JOIN'S CAFÉ & BISTRO 抵用金，若四人同行分攤，平均每人只需 925 元。
🟡「天成文旅-繪日之丘」住房優惠：
天成文旅-繪日之丘祭出超值優惠，也是從即日起至6月30日，推出「嘉義市振興金 6000元三天兩夜住房專案」。凡於週一至週四入住親子三人房或溫馨家庭房，即可享三天兩夜優惠價6000元，專案包含翌日豐盛早餐與嘉義在地特色消夜美食，換算二泊四食平均每人每晚最低僅需750元。
專案期間提供翌日豐盛早餐與消夜無限嘗，晚間供應多達16道融合傳統風味與嘉義特色的餐點，包括魯熟肉、古早味苦茶油雞、主廚嚴選砂鍋魚片、鮮甜虱目魚海產粥、手工爆漿包、古早味麵茶及多款精選飲品。
阿里山賓館位於海拔2274公尺，入住房客可盡賞壯闊的自然奇景，近日更推出「雲端之森」客房，全新打造再升級6間森林、雲霧的客房，採自然光灑落的落地窗設計，每間客房皆設置獨立式浴缸，讓杉柏生態直接映入眼簾，其中兩間客房特別設計獨立專屬陽台，直接迎向遼闊無邊的森林、雲霧、晨曦。
阿里山賓館表示，除了台灣燈會，2026年「阿里山花季」將於3月10日至4月10日盛大展開，屆時，園區裡各品種的櫻花也接力綻放。阿里山賓館此次以「春櫻森活·詩意春光」為主題活動，搭配櫻花主題特色客房，入住2026年全新升級頂樓雲端之森客房、套房、日和雙人房等，各式房型中目前最低價為貴賓雙人房一晚1萬5000元起。
今年台灣燈會在嘉義縣舉行，有相當多亮點，像是今年主燈跳脫傳統生肖框架，改以嘉義著名的阿里山神木為創作核心；另攜手「超級瑪利歐」主題，已搶先看過的民眾驚呼「簡直堪比大阪環球影城」；另還有之前在大阪世博TECH WORLD特展（台灣館）也將在現場展出。
此外，3月5日至8日設有世界棒球經典賽直播應援區，3月7日更將舉行「Team Taiwan」夜間遊行。
2026嘉義「台灣燈會」資訊一覽：
時間：3月3日～3月15日
地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域
官網：「2026台灣燈會在嘉義」